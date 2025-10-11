Lacrimi la Vocea României! Jurații au început să plângă pe rând, după piesa auzită: „Eu nu pot să vorbesc”

De-a lungul sezoanelor, competiția Vocea României a fost marcată de o mulțime de momente emoționante care i-au adus pe concurenți, jurați sau telespectatori până la lacrimi. Recent, un tânăr a cântat o piesă care a stârnit reacții puternice și care are o istorie sentimentală profundă pentru Smiley. Află în rândurile de mai jos!

Vasile Mălai este tânărul care i-a emoționat profund pe jurați, până la lacrimi, cu momentul său muzical. Alegerea lui i-a stârnit amintiri antrenorului Smiley, care a mărturisit că a scris piesa „Confesiune” într-un moment dificil din viața lui.

Jurații Vocea României, în lacrimi

Concurentul a cântat piesa cu lacrimi în ochi, iar jurații au simțit acest lucru. Mai mult, Vasile a reușit să întoarcă patru scaune cu momentul său. Theo Rose a vorbit despre acest număr emoționant și l-a felicitat pe Smiley pentru piesa minunată pe care a scris-o.

„De multe ori, emoțiile ne blochează când suntem pe scenă și trebuie să cântăm. Ne gândim că trebuie să cântăm și bine, să nu ne lăsăm copleșiți de emoție, deși cel mai important lucru de învățat din muzică și existența noastră ca artiști este să ne lăsăm copleșiți de emoții pentru că asta e ce avem, de fapt, de dat înspre oameni. Ne-am întors pentru că te-am auzit plângând în timp ce cântai și ne-am mai întors ca să-l felicităm pe Smiley pentru capodopera asta de piesă. Asta e o capodoperă – Smiley, ești minunat”, a spus Theo Rose.

Artistul, copleșit de trăirile declanșate de piesa scrisă pentru tatăl lui, nu a putut comenta momentul. Cu ochii în lacrimi, Smiley a spus:

„Eu nu pot să vorbesc”

Smiley a vorbit în repetate rânduri despre această piesă care l-a marcat. În urmă cu ceva timp, artistul dezvăluia că atunci când a aflat că tatăl lui a suferit un atac cerebral, a simțit să scrie aceste versuri.

„Când a venit refrenul piesei, ideea ei, eram în America, plecat de vreo două luni și jumătate. Era o zi foarte frumoasă afară. Și țin minte că am vorbit cu mama și am simțit că ceva e în neregulă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și cumva a fost nevoită să-mi spună. Tatăl meu suferise un atac cerebral și ei nu mi-au spus. Eu nu știam! Se întâmplase cu două – trei săptămâni înainte să-mi spună. După ce am închis telefonul cu mama, m-am dus în dormitor și am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri. În timp ce plângeam, auzeam o voce în cap care-mi zicea: Scrie, scrie, scrie! Dar așa, de nicăieri. Poate o să ziceți că sunt nebun. Și am scris refrenul asta: îmi e dor de tine tata, vreau să ne vedem mai des.”, a spus Smiley în podcastul lui Damian Drăghici.

♬ sunet original – Nicolae.nik

CITEȘTE ȘI:

Anghel Damian știe exact cum să o dea pe spate! Theo Rose, reacţie savuroasă după surpriza de proporții pusă la cale de soț! “Nu știu cum Doamne iartă-mă a făcut”

Cine este Angelina Pavel, concurenta de la Vocea României 2025 care a făcut-o pe Irina Rimes să plângă