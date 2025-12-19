BANCUL ZILEI | Dacă Angelina Jolie se descurcă fără Brad Pitt...

Dragi cititori, echipa CANCAN.ro și-a asumat rolul de aducător de zâmbete și voie bună așa că vă prezintă azi un nou banc. De data aceasta, este o glumă scurtă și extrem de amuzantă, cu care vor rezona unele domnișoare și doamne. Dragi domni, nu fiți triști! O să vină și rândul vostru să râdeți copios!
Bancul zilei de vineri: Dacă Angelina Jolie se descurcă fără Brad Pitt, poți și tu fără Costică.
– Ștrulă, să vezi ce am făcut.
– Ce, Bulă?
– Aseară, când eram în club, mi-am setat telefonul să se deblocheze doar pe recunoaștere facială.
– Și?
– Și acum nu pot să-l deblochez decât după ce beau 5 beri și 3 pahare de vodkă.
În ziua de 23 august, Bulişor stătea cu mama sa pe trotuar şi striga: ‘Ula!’ ‘Ula!’ ‘Ula!’
Un militian îi zice tatălui său: ‘Vai, ce băieţel cuminte aveţi! Se pare că nu poate să pronunţe litera ‘r’.
Tatăl îi zice: ‘Vă înşelaţi, tovarăşe, nu poate să pronunţe litera ‘p’!
Bulă vine la școală cu ochii vineți
Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?
– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.
– Dar dreptul, întreabă profa.
– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.
La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!
