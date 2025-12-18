BANC | „Bulă, poți rămâne cât vrei aici la mănăstire, cu o singură condiție” TEXT

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă se decide să se călugărească și se duce la Mănăstirea Tăcerii. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Spor și voie bună!

Lui Bulă i s-a părut că cel mai bun lucru e să se călugărească și, fiindcă altă mănăstire nu era pe acolo, s-a dus la Mănăstirea Tăcerii. Când a ajuns, starețul i-a zis:

– Bulă, poți rămâne cât vrei aici la mănăstire, cu o singură condiție: nu vorbești nimic, decât dacă te întreb eu.

Trece un an și starețul îi zice:

– Bulă, acum poți să spui două cuvinte.

– Patul tare!

– A, bine, voi pune să ți-l schimbe.

După încă un an:

– Bulă, a mai trecut un an, acum poți să mai zici două cuvinte.

– Mâncarea rece.

– A, bine, o să se rezolve.

Mai trece un an:

– Bulă, ai, din nou, dreptul la două cuvinte.

– Eu renunț.

– Ăsta-i cel mai bun lucru, fiindcă de trei ani de când ești aici n-ai făcut altceva decât să te plângi!

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Bulă, cu ce ai păcătuit?

– Bulă, cu ce ai păcătuit? Spune-mi, ca să-ți pot da iertare.

– Părinte, am păcătuit… dar îmi este rușine să spun.

– Nu te teme, Bulă! Dumnezeu iartă pe toată lumea. Hai, spune! Cu cine ai păcătuit? Cu femeia primarului?

– Nu, părinte, nu cu ea…

– Atunci, poate cu femeia veterinarului?

– Nu, părinte, nu nici cu ea…

– Dar cu cine, Bulă? Ești aici să te descarci, nu să te ascunzi!

– Părinte, cred că încă nu sunt pregătit pentru asta… Voi reveni altădată.

Iese Bulă repede din biserică, lăsând preotul ușor derutat. Afară, îl întâlnește un prieten care îl întreabă curios:

– Ce ai făcut, Bulă, la spovedanie? Te văd cam derutat.

– A fost foarte bine, Ștrulă. Am reușit să aflu niște adrese foarte utile.

Bulă și cele trei blonde

„Bulă își savurează berea într-un bar. Din dorinţa de a conversa, se apleacă spre femeia solidă de lângă el şi îi spune:

– Vrei să auzi un banc trăznet cu blonde?

Cu o voce răguşită, ea îi răspunde:

– Până să te apuci să spui bancul, cred că ar fi bine să clarific câteva detalii: sunt blondă, am 1.80 m, 88 kg şi sunt campioană balcanică la judo. Blonda de lângă mine are tot 1.80 m, 78 kg și este ofiţer de aviaţie. Cea care stă lângă ea are 1.85 m, 85 kg, este halterofilă şi, ai ghicit deja, este tot blondă. Ei bine, acum mai vrei să ne spui bancul acela cu blonde?

– Nu prea. Pentru că n-am chef să explic poanta de trei ori!”

Bulă, cadou pentru Bubulina

Bulă vrea să cumpere tanga pentru Bubulina. Vânzătoarea îl vede nedumerit și îl întreabă:

– Ce mărime doriți?

– Hmmm, greu de spus.

– Este important să cunoașteți mărimea.

– Gata, știu, mărimea 77!

– 77!? Aceasta mărime nu există! Cum ați ajuns la mărimea asta?

– Pentru că în dormitor avem un televizor de 81 cm și, când ea se pune în fața lui, rămân în stânga și în dreapta exact doi centimetri liberi!