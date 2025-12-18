Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cristina a murit, la doar 41 de ani. Ce s-a întâmplat cu influencerița

De: Andreea Stăncescu 18/12/2025 | 10:54
O influenceriță originară din Brazilia, Aline Cristina Dalmolin, și-a pierdut viața în dimineața zilei de luni, 15 decembrie, după ce mașina sa a intrat într-un stâlp de electricitate în orașul de coastă Balneário Camboriú. Ea avea 41 de ani, conducea o companie și avea o comunitate mare de persoane care o urmăreau pe rețelele de socializare. 

Imedist după impact, autoritățile au fost chemate la locul accidentului în primele ore ale dimineții, găsind-o pe Dalmolin grav rănită în epava mașinii, inconștientă și suferind leziuni cerebrale traumatice, precum și amputarea unui braț, potrivit relatărilor CNN Brasil.

Ea a decedat în timp ce era transportată la un spital local de echipajele de urgență. Dalmolin avea o comunitate de peste 6.000 de urmăritori pe Instagram, unde împărtășea sfaturi legate de leadership. În biografia sa scria: “Îți transform leadershipul în rezultate. Prelegeri, traininguri cu impact ridicat și mentorat” menționând și experiența de peste 20 de ani în domeniu.

În ce stare se afla șoferul mașinii

Șoferul mașinii, identificat ca fiind Gisele Forneroli, în vârstă de 57 de ani, ar fi părăsit locul accidentului și s-ar fi îndreptat spre malurile râului Camboriú, unde a fost găsită de autorități.

În momentul interogării de către poliție, Forneroli ar fi prezentat “semne clare de intoxicație, cum ar fi vorbire incoerentă, dificultăți la mers, miros de alcool și dezorientare,” se arată într-o declarație polițienească. Testul cu etilotestul a confirmat prezența alcoolului în sânge în limite ce constituie infracțiune rutieră. Aceasta a fost dusă inițial la un spital local, apoi la secția de poliție pentru o audiere privind arestul. A fost acuzată de ucidere din culpă sub influența alcoolului și a fost eliberată pe o cauțiune de 30.000 R$, echivalentul a aproximativ 5.500 de dolari.

După moartea lui Aline Cristina Dalmolin, compania ei, CELD Esportes, a anunțat că va închide pentru trei zile pentru a comera decesul influenceriței.

“În acest moment de durere și deznădejde, ne exprimăm cele mai profunde condoleanțe întregii familii, prietenilor și colegilor. Aline a fost o persoană de mare valoare, a cărei dăruire și spirit vor fi resimțite ireparabil în echipa noastră și în întreaga comunitate care a cunoscut-o.”, au transmis reprezentanții companiei.

