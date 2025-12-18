Monica Tatoiu face noi dezvăluiri despre Rodica Stănoiu. În ce condiții ajunsese să trăiască

Monica Tatoiu a povestit despre ultimele zile din viața Rodicai Stănoiu, fosta ministră a Justiției, care a decedat pe 3 decembrie, într-un context ce a ridicat semne de întrebare autorităților. La doar câteva zile după înmormântare, procurorii aa decis deshumarea pentru efectuarea unei autopsii, în urma suspiciunilor privind circumstanțele morții.

Fosta ministră a Justiției, Rodica Stănoiu, a murit pe 3 decembrie, iar circumstanțele neclare ale decesului au ridicat imediat semne de întrebare autorităților. La doar câteva zile după înmormântare, s-a deschis o anchetă, iar procurorii au dispus deshumarea pentru efectuarea unei autopsii, în încercarea de a stabili cauzele exacte ale morții.

Rodica Stănoiu avea o relație cu un bărbat cu aproximativ 50 de ani mai tânăr, iar apropiații ei susțin că ar fi fost controlată permanent și nu mai avea acces la telefon. Astfel de detalii fac anchetă și mai controversată.

Ce spune Monica Tatoiu despre Rodica Stănoiu

Potrivit Monicăi Tatoiu, pe 1 decembrie, în timp ce sărbătorea Ziua Națională alături de prieteni din generația sa, aceasta a discutat despre doamna Stănoiu și a observat primele fotografii recente cu fosta ministră. Cu toții au considerat că bărbatul cu care avea o relație ar fi orchestrat planuri meschine.

„Eu m-am întors pe 30 noiembrie, iar pe 1 decembrie am serbat Ziua Națională împreună cu prieteni din generația mea. Eu fac 70 de ani. Din întâmplare discutam despre doamna Stănoiu. Ne cunoșteam, unii mai apropiați, alții mai îndepărtați și atunci am văzut primele poze cu ea pe care ea le-a dat prietenei mele cu care stăteam de vorbă. Toți am zis că femeia asta a ajuns la mâna acestui individ, ce putem să facem? Asta vorbeam pe 1 decembrie. După trei zile a murit”, a povestit Monica Tatoiu.

Vedeta afirmă că șoferul și femeia de serviciu, singurele persoane care mai aveau acces la fosta ministră au fost concediați. În acest timp, partenerul ei, a preluat locul bărbatului, iar mama lui a început să gătească pentru Rodica Stănoiu.

„S-a întâmplat o chestie. I-a fost concediat șoferul și femeia de serviciu care mergea tot timpul cu ea. S-a mutat în casa ei pe post de șofer acest personaj și mama acestui șofer gătea. Informația este de la doamna Stănoiu. Și atunci este normal ca procuratura, pe lângă deshumare, să vadă ce s-a întâmplat în momentul în care ea a fost izolată de prieteni, de rude, de apropiați, i s-a confiscat telefonul, nu puteai să intri în casă. Mașina era condusă de acest individ care îi controla totul. Nu e vorba de doamna Stănoiu aici. Este vorba de toate persoanele mai în vârstă care sunt vulnerabile în astfel de situații. E lumea plină de astfel de cazuri. Italia, care are populație îmbătrânită, Franța. Sunt cazuri în care cineva se folosește de puterea grupului din care face parte pentru a pune mâna pe averile celor care sunt vulnerabili. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat din momentul în care ea a fost izolată. Se va face dreptate, problema este că vor cădea mai multe capete decât unul singur”, a mai spus vedeta.

