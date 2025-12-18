Rețeta de pește umplut a măicuțelor de la Moldovița. Se mănâncă de Daniil Sihastru

La Mănăstirea Voroneț, această rețetă este pregătită cu ocazia hramului Sfântului Daniil Sihastru, când este dezlegare la pește, pe 18 decembrie. Felul de mâncare datează de foarte mulți ani, de pe vremea primei maici starețe, Irina, și a rămas o tradiție a comunității mănăstirești.

Astăzi, 18 decembrie, în calendarul Creștin Ortodox este dezlegare la pește, moment în care se pot consuma acest aliment în timpul postului de Crăciun. Aceste zile coincid cu sărbători importante sau hramuri ale unor sfinți care sunt prăznuiți.

Peștele este un aliment extrem de sănătos, bogat în proteine de calitate superioară și acizi grași esențiali omega-3, care susțin sănătatea inimii, a creierului și a sistemului circulator. De asemenea, conține vitamine și minerale importante, precum vitamina D, seleniu și iod, care contribuie la întărirea oaselor, reglarea metabolismului și funcționarea optimă a organismului.

Rețetă pentru pește umplut

Pentru preparare se folosește șalău. Peștele se jupuie cu grijă, de la cap la coadă, astfel încât să nu se rupă carnea. După ce este curățat, carnea se scoate și se toacă fin. Aceasta se amestecă cu diverse condimente, precum sare și piper, după preferință. Ceapa se toacă mărunt și se călește ușor în tigaie, până devine aurie și moale. Apoi se adaugă cu usturoiul, ajustându-se cantitățile după gust.

Umplutura astfel obținută se introduce cu grijă în pește, care se așază într-o tavă și se coace la cuptor timp de 40 de minute, la temperatura de 180 de grade Celsius. Rezultatul este un pește suculent, cu aromă bogată, păstrând tradiția mănăstirii.

Pentru servire, peștele se poate decora frumos cu ierburi aromatice, lămâe sau se pot adăuga garnituri simple, dar delicioase. Una dintre călugărițele de la Mănăstirea Voroneț a explicat că ele combină peștele cu sarmale sau cartofi la cuptor, asezonați cu rozmarin, ori orez fiert, după preferință. Prepararea acestor garnituri completează masa, păstrând simplitatea și savoarea specifică mâncărurilor pregătite în mănăstire.

