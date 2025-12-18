Acasă » Știri » Rețeta de pește umplut a măicuțelor de la Moldovița. Se mănâncă de Daniil Sihastru

Rețeta de pește umplut a măicuțelor de la Moldovița. Se mănâncă de Daniil Sihastru

De: Andreea Stăncescu 18/12/2025 | 13:03
Rețeta de pește umplut a măicuțelor de la Moldovița. Se mănâncă de Daniil Sihastru
Cea mai delicioasă rețetă de pește umplut / Sursa foto: Pixabay

La Mănăstirea Voroneț, această rețetă este pregătită cu ocazia hramului Sfântului Daniil Sihastru, când este dezlegare la pește, pe 18 decembrie. Felul de mâncare datează de foarte mulți ani, de pe vremea primei maici starețe, Irina, și a rămas o tradiție a comunității mănăstirești.

Astăzi, 18 decembrie, în calendarul Creștin Ortodox este dezlegare la pește, moment în care se pot consuma acest aliment în timpul postului de Crăciun. Aceste zile coincid cu sărbători importante sau hramuri ale unor sfinți care sunt prăznuiți.

Peștele este un aliment extrem de sănătos, bogat în proteine de calitate superioară și acizi grași esențiali omega-3, care susțin sănătatea inimii, a creierului și a sistemului circulator. De asemenea, conține vitamine și minerale importante, precum vitamina D, seleniu și iod, care contribuie la întărirea oaselor, reglarea metabolismului și funcționarea optimă a organismului.

Rețetă pentru pește umplut

Pentru preparare se folosește șalău. Peștele se jupuie cu grijă, de la cap la coadă, astfel încât să nu se rupă carnea. După ce este curățat, carnea se scoate și se toacă fin. Aceasta se amestecă cu diverse condimente, precum sare și piper, după preferință. Ceapa se toacă mărunt și se călește ușor în tigaie, până devine aurie și moale. Apoi se adaugă cu usturoiul, ajustându-se cantitățile după gust.

Umplutura astfel obținută se introduce cu grijă în pește, care se așază într-o tavă și se coace la cuptor timp de 40 de minute, la temperatura de 180 de grade Celsius. Rezultatul este un pește suculent, cu aromă bogată, păstrând tradiția mănăstirii.

Sursa foto: Freepik

Pentru servire, peștele se poate decora frumos cu ierburi aromatice, lămâe sau se pot adăuga garnituri simple, dar delicioase. Una dintre călugărițele de la Mănăstirea Voroneț a explicat că ele combină peștele cu sarmale sau cartofi la cuptor, asezonați cu rozmarin, ori orez fiert, după preferință. Prepararea acestor garnituri completează masa, păstrând simplitatea și savoarea specifică mâncărurilor pregătite în mănăstire.

CITEȘTE ȘI: Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie

Rețeta zilei, 16 decembrie 2025. Sarmale de post ”leneșe”, gata în doar 30 de minute

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir
Știri
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
Știri
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte...
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte
Rodica Stănoiu, din nou înmormântată, după necropsie. Trupul neînsuflețit al fostului ministru, ...
Rodica Stănoiu, din nou înmormântată, după necropsie. Trupul neînsuflețit al fostului ministru, ridicat de la INML
Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată! Românii, surprinși de prețuri
Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată! Românii, surprinși de prețuri
De ce ni se face pielea de găină? Ce este, de fapt, ”fenomenul”
De ce ni se face pielea de găină? Ce este, de fapt, ”fenomenul”
Vezi toate știrile
×