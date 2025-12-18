Ireal cum s-a răzbunat o tânără pe iubitul infidel. Ce i-a făcut mașinii lui: „Sunt gravidă”

Când crezi că le-ai văzut pe toate, mai apare una care te dă pe spate! Un bucureștean s-a trezit cu mașina complet vandalizată. Nu e spartă sau nu are cauciucurile tăiate, așa cum v-ați fi gândit…ci e plină de mesaje ”de suflet”. Dacă o fi o ”urare” acum în preajma sărbătorilor de la fosta sau actuala, nu știm, dar mesajul domnișoarei a ajuns mai departe decât s-ar fi așteptat cu siguranță. A devenit viral pe internet.

Internetul e plin de momente speciale organizate de domnișoare sau doamne care își anunță partenerii în moduri inedite că urmează să devină tătici. Ei bine, acesta este unul de-a dreptul diferit putem spune, care le-a întrecut pe toate.

Ireal cum s-a răzbunat pe partenerul infidel

Semn că relația celor doi nu a decurs foarte bine, domnișoara supărată s-a decis să îl anunțe pe proprietarul mașinii că va deveni tătic într-un mod mai puțin prietenos sau romantic. Bărbatul s-a trezit cu mașina plină de mesaje ”frumoase” pe care am fost nevoiți să le ascundem. Motivul urării speciale din preajma sărbătorilor este clar, asta pentru că este scris și pe mașină: „M-ai înșelat”

„Sunt gravidă, p*****e”, este unul dintre ele.

Imaginile cu opera de artă a femeii au devenit virale, după ce o altă tânără le-a postat pe TikTok pe ideea „girls support girls” (femeile susțin femeile) și a atașat și următorul mesaj:

„Iubesc femeile”.

Nu știm reacția tânărului care a primit două bombe în același timp: va fi tată și e bun de plată ca să își refacă mașina, dar putem să presupunem că nu a fost foarte fericit.

