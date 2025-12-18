Acasă » Știri » Ireal cum s-a răzbunat o tânără pe iubitul infidel. Ce i-a făcut mașinii lui: „Sunt gravidă”

Ireal cum s-a răzbunat o tânără pe iubitul infidel. Ce i-a făcut mașinii lui: „Sunt gravidă”

De: roxana tudorescu 18/12/2025 | 15:01
Ireal cum s-a răzbunat o tânără pe iubitul infidel. Ce i-a făcut mașinii lui: „Sunt gravidă”
Ireal cum s-a răzbunat o tânără pe iubitul infidel

Când crezi că le-ai văzut pe toate, mai apare una care te dă pe spate! Un bucureștean s-a trezit cu mașina complet vandalizată. Nu e spartă sau nu are cauciucurile tăiate, așa cum v-ați fi gândit…ci e plină de mesaje ”de suflet”. Dacă o fi o ”urare” acum în preajma sărbătorilor de la fosta sau actuala, nu știm, dar mesajul domnișoarei a ajuns mai departe decât s-ar fi așteptat cu siguranță. A devenit viral pe internet.

Internetul e plin de momente speciale organizate de domnișoare sau doamne care își anunță partenerii în moduri inedite că urmează să devină tătici. Ei bine, acesta este unul de-a dreptul diferit putem spune, care le-a întrecut pe toate.

Ireal cum s-a răzbunat pe partenerul infidel

Semn că relația celor doi nu a decurs foarte bine, domnișoara supărată s-a decis să îl anunțe pe proprietarul mașinii că va deveni tătic într-un mod mai puțin prietenos sau romantic. Bărbatul s-a trezit cu mașina plină de mesaje ”frumoase” pe care am fost nevoiți să le ascundem. Motivul urării speciale din preajma sărbătorilor este clar, asta pentru că este scris și pe mașină: „M-ai înșelat

„Sunt gravidă, p*****e”, este unul dintre ele.

Cum s-a răzbunat pe iubitul infidel
Cum s-a răzbunat pe iubitul infidel

Imaginile cu opera de artă a femeii au devenit virale, după ce o altă tânără le-a postat pe TikTok pe ideea „girls support girls” (femeile susțin femeile) și a atașat și următorul mesaj:

„Iubesc femeile”.

Nu știm reacția tânărului care a primit două bombe în același timp: va fi tată și e bun de plată ca să își refacă mașina, dar putem să presupunem că nu a fost foarte fericit.

CITEȘTE ȘI:

Cum s-a răzbunat o ieșeancă pe iubita ei infidelă: ”Cine e Sara, de ce m-ai înșelat?”

Cum și-a găsit mașina acest șofer, după ce a lăsat-o parcată într-o intersecție din Cluj-Napoca

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției. Ce semnificație are, de fapt
Știri
Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției. Ce…
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor
Știri
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru ...
Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției. Ce semnificație are, de fapt
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” ...
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor
„MELANIA”, filmul care dezvăluie culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, ajunge în cinematografele ...
„MELANIA”, filmul care dezvăluie culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, ajunge în cinematografele din România
Amalia Enache a ajuns cu mama sa la spital! Ce se va întâmpla în ziua de Crăciun
Amalia Enache a ajuns cu mama sa la spital! Ce se va întâmpla în ziua de Crăciun
BANCUL ZILEI | Cât costă parfumul Antonio Banderas?
BANCUL ZILEI | Cât costă parfumul Antonio Banderas?
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Vezi toate știrile
×