De: Andreea Stăncescu 01/12/2025 | 09:46
Cum s-a răzbunat o ieșeancă pe iubita ei infidelă: ”Cine e Sara, de ce m-ai înșelat?”
Femeia înșelată s-a răzbunat / Sursa foto: Facebook

Un incident neașteptat a atras atenția trecătorilor din Iași, după ce o femeie, aparent înșelată, a decis să își exprime furia într-un mod cât se poate de vizibil. Mașina partenerei în cauză a fost acoperită din plin cu ouă și făină, transformând vehiculul într-o adevărată „operă” de răzbunare în mijlocul orașului. Imaginile au devenit virale în scurt timp și au fost intens comentate de internauți. 

De-a lungul timpului, persoanele care au fost inșelate au avut diverse reacții. S-au certat, s-au despărțit, însă o ieșeancă a ales și calea răzbunării. O presupusă infidelitate a dus la un gest extrem de partea unei femei din Iași. S-a gândit să se răzbune pe partenera ei, motiv pentru care i-a „distrus” mașina cu făină și ouă, dar și o pancardă cu un mesaj, chiar înainte de Ziua Unirii, când totul ar fi trebuit să fie îmbrăcat de sărbătoare.

Fotografiile cu mașina roșie vandalizată au fost rapid distribuite pe un grup local, unde imaginile au stârnit numeroase reacții. Oamenii din comunitate și-au spus părerea despre cele întâmplate, unii considerând gestul femeii o reacție firească la o trădare, în timp ce alții au privit incidentul ca pe un exces de furie. Indiferent de tabără, cert este că scena a devenit subiectul principal de discuție în rândul ieșenilor și a transformat o simplă plimbare prin oraș într-un moment demn de ținut minte.

Sursa foto: Facebook

Pe lângă pagubele provocate, pe mașina din parcare a fost lăsat și un mesaj scris cu mare vizibilitate: „Cine e Sara?”, semn clar că gestul fusese motivat de suspiciuni de infidelitate. Tot pe autovehcul se mai regăseau niște cartoane, fiind aruncate de ieșeanca supărată care a încercat să-și facă dreptate singură.

