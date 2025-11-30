Antena 1 a făcut cel mai așteptat anunț despre Survivor 2026! Fanii au reacționat imediat

Așteptarea a luat sfârșit! Antena 1 a anunțat când va începe noul sezon al celui mai dur test al rezistenței fizic și psihice: Survivor România 2026. Producătorii promit o revenire de proporții, probe mult mai dificile și nervi întinși la maximum.

Survivor România 2026 revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel.

Când începe Survivor 2026?

Reamintim că, începând cu 2026, Antena 1 va produce și difuza formatul Survivor România, după ce inițial s-a văzut la Kanal D, apoi la Pro TV.

„Cel mai dur format al supraviețuirii vine la Antena 1! Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare. Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor” este anunțul oficial al celor de la Antena 1.

Oficialii Antenei 1 au făcut anunțul mult așteptat și au dezvăluit că formatul Survivor România 2026 va fi lansat în ianuarie. Mai mult de atât, curând urmează să fie dezvăluit numele prezentatorului și viitorii concurenți.

Reamintim că, potrivit informațiilor din spațiul public, printre numele propuse pentru rolul de prezentator se numără: Răzvan Fodor, Mihai Morar și Răzvan Simion.

”Din ianuarie, lupta atinge coste înalte! O nouă versiune a celui mai dur format de televiziune. Survivor, Faimoși vs Războinici! Scoate fiara din tine”, este anunțul de pe pagina oficială de Instagram Survivor România.

