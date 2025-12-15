Acasă » Știri » El este Marco, tânărul care a murit la scurtă vreme după ce s-a întors de la un majorat. Mama lui l-a găsit fără viață în casă

El este Marco, tânărul care a murit la scurtă vreme după ce s-a întors de la un majorat. Mama lui l-a găsit fără viață în casă

De: Denisa Iordache 15/12/2025 | 11:05
El este Marco, tânărul care a murit la scurtă vreme după ce s-a întors de la un majorat. Mama lui l-a găsit fără viață în casă
El este Marco, tânărul care a murit după ce a participat la un majorat. Sursă: social media

Marco, un tânăr în vârstă de 18 ani din Timișoara, a fost găsit fără suflare de mama lui. Tragedia s-a produs la doar câteva ore după ce acesta se întorsese de la un majorat. Toate detaliile în articol.

Totul s-a petrecut în ziua de sâmbătă, 13 decembrie 2025, atunci când mama băiatului a găsit trupul neînsuflețit al acestuia în locuința lor. Cu doar câteva ore înainte de descoperirea tragică, Marco participase la un majorat, în noaptea de 12 spre 13 decembrie. Tânărul a ajuns acasă în jurul orei 06:00 și i-a cerut mamei lui să îi pregătească o gustare. După puțin timp, el a plecat în cameră pentru a se odihni. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze!

Marco a fost găsit fără suflare de mama lui

Femeia i-a lăsat gustarea în cameră și a plecat de acasă. Când s-a întors, în jurul orei 16:00, mama lui Marco l-a găsit pe tânăr fără suflare și a observat că din gustarea pe care i-o făcuse fusese luată doar o mușcătură.

Ajunși la fața locului, oamenii legii și echipele de salvare au constatat decesul. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

”La data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 16:15, poliţiştii Secţiei 2 Urbane Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuinţa de domiciliu din Timişoara. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constat ca este vorba de un tânăr de  18 ani, care a fost găsit decedat de către mama sa. Tânărul nu prezenta urme de violenţe, cadavrul fiind transportat la IML Timişoara pentru efectuarea necropsiei”, a transmis IPJ Timiş.

Tânărul era elev la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara, iar dispariția lui subită i-a îndurerat profund pe colegi și profesori. Reprezentanții unității de învățământ unde acesta a studiat au transmis un mesaj emoționant:

„Cu durere în suflet vă anunțăm că, elevul nostru Marco Iacsin (12STS) a trecut în neființă. Știrea incredibilă ne-a străfulgerat pe toți. Sincere condoleanțe familiei îndoliate și multă ăutere, pentru a putea trece peste acest necaz și această durere! Marco, să te odihnești în pace!”.

Tragedie în Dolj! Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața într-un accident violent, iar o adolescentă de 16 ani este grav rănită

Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsite moarte în casă. Cine e primul suspect

