12 morți și 20 de răniți, după ce un autocar ce transporta elevi s-a răsturnat într-o prăpastie! Se întorceau din excursie

Tragedie de proporții! Un autocar ce transporta elevei s-a răsturnat într-o prăpastie și s-a făcut praf. În urma accidentului teribil 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au suferit răni grave. Elevii se întorceau dintr-o excursie.

O adevărată tragedie a avut loc în Columbia, acolo unde un autocar ce transporta elevi s-a răsturnat într-o prăpastie. Accidentul a avut loc duminică, 14 decembrie, pe șoseaua dintre Remedios și Zaragoza, o zonă montană din nordul țării.

Bilanțul negru al victimelor: 12 morți și 20 de răniți

Accidentul din Columbia a avut loc duminică seară, pe șoseaua dintre Remedios și Zaragoza, o zonă montană din nordul țării. În timp ce circula pe un drum de munte dificil, autobuzul s-a răsturnat într-o prăpastie.

În urma celor întâmplate, 12 persoane s-au stins din viață și alte 20 au fost rănite. Pentru moment, nu se știe câți dintre aceștia sunt copii și câți adulți. Misiunea echipajelor de salvare a fost foarte dificilă, din cauza zonei greu accesibile. Acestea s-au ajutat de sfori pentru a putea extrage persoanele implicate în accident.

Autocarul ce a fost implicat în teribilul accident transporta elevi ai liceului Antioqueno. Aceștia veneau dintr-o excursie și se îndreptau către casă. În urma accidentului, guvernatorul din Antioquia a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a anunțat că toate spitalele din apropiere sunt pregătite să preia victimele tragediei.

„Locuitori din Antioquia, astăzi este o zi foarte tristă. Ne-am trezit cu vestea unui accident de autobuz școlar, care circula de la Tolu spre Medellin. A căzut într-o prăpastie pe drumul Belen, sectorul El Chispero, între Remedios și Zaragoza. Pasagerii sunt tineri elevi ai Liceului Antioqueño din Bello, care veneau dintr-o excursie. Până în acest moment, s-a raportat mai mult de 10 persoane decedate și 20 de răniți. Întreaga rețea de spitale a fost activată pentru a acorda ajutor și sprijin în această situație de urgență”, a transmis guvernatorul din Antioquia, Andres Julian, pe platforma X.

Foto: Captură X