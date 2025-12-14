Acasă » Știri » Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă

De: Alina Drăgan 14/12/2025 | 22:42
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa /Foto: Freepik

După România, o altă țară balcanică a confirmat primul caz de lepră. Pacientul este un bărbat și se află în prezent sub supraveghere medicală. În România, până la ora actuală au fost confirmate două cazuri de lepră.

Institutul Croat de Sănătate Publică din Zagreb a confirmat primul caz de lepră, potrivit gandul.ro. Este vorba despre un lucrător din Nepal, care locuiește în Croația de doi ani, alături de familia sa. Pacientul nepalez a afișat simptome de lepră și a apelat la serviciul medical de urgență. Se pare că a contactat boala în urmă cu 10 zile.

Pacientului se află acum sub supraveghere medicală. Acestuia i-a fost imediat administrat tratamentul cu antibiotice. În prezent este în afara oricărui pericol și nu reprezintă un risc pentru populație.

„Un caz importat de lepră a fost înregistrat recent în Croația. Persoana afectată a primit imediat tratamentul antibiotic prescris, iar toate persoanele apropiate au fost identificate prompt și incluse într-un program de monitorizare.

Nu există nicio amenințare la adresa sănătății publice și nici niciun risc de transmitere a bolii prin contact social normal sau către populația în general. Sistemul de sănătate implementează toate măsurile necesare în conformitate cu expertiza epidemiologică și ghidurile profesionale internaționale”, a anunțat Institutul Croat de Sănătate Publică din Zagreb.

România a confirmat două cazuri de lepră

Autoritățile din România au intrat în alertă după ce au fost confirmate două cazuri de lepră. Este vorba despre două femei originare din Asia care lucrează în Cluj-Napoca în cadrul unui salon de masaj.

În urma descoperirii celor două cazuri de lepră, salonul de masaj din Cluj a fost închis provizoriu, iar personalul a fost testat. Mai mult, încă două femei asiatice așteaptă să afle dacă sunt sau nu bolnave de lepră, ele lucrând în același loc cu celelalte două paciente.

Deşi lepra a apărut în urmă cu mii de ani, specialiștii încă nu ştiu exact cum se transmite boala. Cert este că e nevoie de o perioadă îndelungată de contact.

„Se manifestă cu leziuni cutanate şi afectarea nervilor periferici. Pacientul simte furnicături, amorţeli în membre. Sunt presupuse la leziuni care pot duce în timp la infecţii şi la deformări ale membrelor”, a precizat Violeta Briciu, directorul Spitalului de Boli Infecţioase Cluj.

