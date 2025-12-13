Acasă » Știri » Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD

13/12/2025 | 08:20
Este alertă în România după ce au fost confirmare două cazuri de lepră, după aproape jumătate de secol. Este vorba despre două surori din Bali, angajate la un salon SPA din Cluj-Napoca. În vară, acestea și-au oferit serviciile și la Untold, iar un celebru DJ a fost masat de una dintre ele. Despre cine este vorba?

Cele două surori din Bali sunt angajate la un salon SPA din Cluj Napoca. Tinerele de 21 şi 25 de ani au fost acasă în septembrie şi au stat cu mama lor, care ulterior a fost diagnosticată cu lepră. Primele simptome le-au observat la finalul lunii trecute, iar diagnosticul a venit recent.

În urma confirmării celor două cazuri de lepră, Ministerul Sănătăţii a anunțat că se va face o anchetă epidemiologică complexă care va include şi clienţii salonului. Printre cei vizaţi se numără chiar și artiști internaționali.

Mai exact, în vară, cele două tinere și-au oferit serviciile și la festivalul Untold, unde au făcut sesiuni de masaj. Ei bine, celebrul DJ Tiesto se pare că a ajuns să fie masat de una dintre cele două. De asemenea, Ministrul Sănătății a făcut apel la calm, spunând că lepra se transmite destul de greu, fiind nevoie de un contact îndelungat cu persoana bolnavă.

În urma descoperirii celor două cazuri de lepră, salon de masaj din Cluj a fost închis provizoriu, iar personalul a fost testat. Mai mult, încă două femei asiatice așteaptă să afle dacă sunt sau nu bolnave de lepră, ele lucrând în același loc cu celelalte două paciente.

Deşi lepra a apărut în urmă cu mii de ani, specialiștii încă nu ştiu exact cum se transmite boala. Cert este că e nevoie de o perioadă îndelungată de contact.

„Se manifestă cu leziuni cutanate şi afectarea nervilor periferici. Pacientul simte furnicături, amorţeli în membre. Sunt presupuse la leziuni care pot duce în timp la infecţii şi la deformări ale membrelor”, a precizat Violeta Briciu, directorul Spitalului de Boli Infecţioase Cluj.

