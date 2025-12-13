Acasă » Știri » Orașul din România care ar putea renunța la toate sensurile giratorii. Cu ce ar putea fi înlocuite

Orașul din România care ar putea renunța la toate sensurile giratorii. Cu ce ar putea fi înlocuite

13/12/2025
Un oraș din România ar putea renunța la sensurile giratorii! Cel puțin asta își dorește un locuitor al municipiului Cluj-Napoca. Acesta și-a exprimat nemulțumirea față de infrastructura rutieră locală, susținând că sensurile giratorii existente ar îngreuna circulația și ar crea blocaje inutile în trafic. A transmis un mesaj autorităților, iar propunerea lui este analizată.

În Cluj-Napoca sensurile giratorii au fost introduse în ultimii ani ca parte a unui plan de modernizare și fluidizare a circulației. Totuși, unele dintre ele sunt situate în zone cu trafic intens și cu numeroase treceri pietonale, ceea ce a generat dezbateri între șoferi, pietoni și autorități. Astfel, un cetățean a luat atitudine și cere desființarea lor.

Bărbatul din Cluj a transmis autorităților o sesizare publică prin care atrage atenția asupra sensurilor giratorii. Potrivit clujeanului, sensurile giratorii ar îngreuna traficul în anumite intersecții aglomerate din Cluj-Napoca. El susține că trecerile de pietoni amplasate în imediata apropiere a giratoriilor generează un flux neuniform al traversărilor, ceea ce duce la frânări repetate, cozi de mașini și timp de așteptare crescut.

„Buna ziua! Oare cei în drept care se ocupă de străzi și semnalizare rutieră au fost într-un oraș mare din Europa să vadă că nu există sensuri giratorii. Acestea blochează intersecțiile pentru că au și treceri de pietoni la care pietonii trec câte unul pe rând. Ar trebui desființate sensurile giratorii și făcute semafoare, acestea ar fluidiza traficul și pietonii ar traversa strada grupați” , afirmă clujeanul în sesizarea sa.

Clujeanul nu doar că vrea desființarea sensurilor giratorii, ci a oferit și soluția. Făcând comparația cu marile orașe europene, acesta a propus înlocuirea lor cu semafoare. Astfel, potrivit ideii sale, gruparea pietonilor la culoarea verde a semaforului ar reduce întreruperile repetate ale traficului.

Rămâne de văzut dacă autoritățile vor lua în calcul propunerea clujeanului. Pentru moment, reprezentanții municipalității nu au transmis un punct de vedere oficial privind această sesizare.

