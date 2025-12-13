Ce a primit un client, după ce a comandat o vită medium în restaurantul lui Dani Oțil: „Avea domnul Bobonete dreptate!”

După ce Dani Oțil a anunțat că a devenit și antreprenor și a deschis un restaurant, mulți au fost cei care abia au așteptat să îi testeze preparatele. Însă, unii dintre cei care i-au trecut pragul au fost surprinși să vadă prețurile practicate. Mulți l-au felicitat pentru afacerea pe care a pus-o pe picioare, dar există și nemulțumiți. Ce a primit un client, după ce a comandat o vită medium în restaurantul lui Dani Oțil?

În urmă cu câțiva ani, Dani Oțil s-a lansat în lumea afacerilor. În anul 2016 a deschis un restaurant în care, potrivit zvonurilor de la acea vreme, ar fi investit peste 100.000 de euro. Are și un partener în această afacere, dar și mai mulți angajați. Localul lui Dani Oțil se află în zona de nord a Bucureștiului, iar de multe ori prezentatorul TV a fost acuzat că are prețuri piperate în locația sa. Chiar Mihai Boboneta l-a șicanat pe această temă, făcând numeroase glume pe marginea subiectului.

Ce a primit un client, după ce a comandat o vită medium în restaurantul lui Dani Oțil

De-a lungul timpului, restaurantul lui Dani Oțil a fost vizitat de o mulțime de clienți, iar mare parte dintre aceștia spun că matinalul ar practica niște prețuri destul de piperate. Pe lângă nota de plată mare, un client a sesizat recent și alte „probleme”, criticând inclusiv calitatea produselor.

Acesta a trecut pragul restaurantului lui Dani Oțil și a comandat o vită mediu și o porție de cartofi. Însă, masa nu a fost deloc pe placul lui. Vita nu a fost gătită conform cerințelor, iar cartofii se pare că au fost mult prea uleioși.

„Avea domnul Bobonete dreptate… În fine nu acest lucru m-a făcut să scad ratingul, ci faptul că mâncarea este overated și nu arată ca în poze… Am comandat vită medium și mi-a venit o vită mai mult blue cu cartofi foarte uleioși. Food: 3, Service: 5, Atmosphere: 5, Price per person: lei 140–160”, se arată în recenzia lăsat de client.

Dani Oțil le răspunde cârcotașilor

Ei bine, având în vedete plângerile referitoare la prețurile din restaurant și glumele care s-au făcut de-a lungul timpului pe marginea acestui subiect, Dani Oțil a reacționat și spune că din punctul lui de vedere, prețurile se justifică și chiar sunt destul de mici având în vedere locația restaurantului, dar și calitatea preparatelor.

„Răspundem răutăților de pe internet, glumițelor cum că la noi este scump, deși suntem un restaurant de nord, de mare calitate, cu servicii și pretenții, prețurile sunt astea care sunt, nu sunt cele mai mari de pe nordului”, spunea Dani Oțil, în urmă cu ceva timp.

Câte kilograme a slăbit Dani Oțil la filmările pentru Power Couple. Care este motivul

Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București