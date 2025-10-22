Acasă » Știri » Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București

De: Anca Chihaie 22/10/2025 | 17:22
Dani arată / Sursa foto: Captură video

Restaurantul deținut de Dani Oțil continuă să atragă clienții pasionați de preparate tradiționale reinterpretate într-o manieră modernă. În această perioadă, meniul localului din centrul Capitalei se concentrează pe gusturi autentice românești, cu accent pe preparatele calde și consistente, potrivite sezonului rece. Printre acestea, se remarcă supa de cocoș de curte cu găluște.

Spre deosebire de supele obișnuite din restaurantele urbane, varianta propusă de bucătarii lui Dani Oțil are o notă rustică, amintind de mesele din gospodăriile tradiționale. Rețeta folosește cocoș crescut la curte, ingredient care oferă o aromă intensă și o textură bogată, specifică cărnii naturale.

Cât costă supa de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

Porția de supă de cocoș este oferită la prețul de 38 de lei, un preț mediu, putem spune. Chiar dacă multora li s-ar părea mult sau puțin este un preparat apreciat în special în lunile reci, când clienții caută feluri calde.

Deși restaurantul include și alte ciorbe tradiționale, precum cea de perișoare sau cea de fasole cu ciolan afumat, supa de cocoș pare să fi devenit preparatul emblematic al sezonului. Ciorba de perișoare și cea de fasole cu ciolan sunt disponibile la 34 de lei porția.

Oferta culinară este completată de o selecție variată de băuturi, de la limonade și smoothie-uri până la cocktailuri sofisticate și vinuri premium. Prețurile variază între 35 și 46 de lei pentru băuturile obișnuite, în timp ce vinurile pot ajunge până la 820 de lei sticla.

Dani Oțil nu este doar o figură cunoscută pe micile ecrane, ci și un antreprenor de succes în domeniul HoReCa. Restaurantul său, „The Grill”, situat în zona de Nord a Bucureștiului, atrage zilnic clienți dornici să se bucure de preparatele din meniu.

