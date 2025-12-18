Acasă » Știri » Știri externe » Netflix a eliminat din catalogul său unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun. Fanii sunt dezamăgiți

Netflix a eliminat din catalogul său unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun. Fanii sunt dezamăgiți

De: Daniel Matei 18/12/2025 | 06:10
Netflix a eliminat din catalogul său unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun. Fanii sunt dezamăgiți
Sursa foto: Shutterstock

Netflix a anunțat anul acesta că va elimina din catalogul său de filme una dintre cele mai iubite producții cu specific de Crăciun.

Acest clasic de Crăciun, produs în anul 2000, cu Jim Carrey în rolul principal, a fost eliminat din lista Netflix. „Cum a furat Grinch Crăciunul” îl urmărește pe Grinch, interpretat de Carrey, care locuiește în afara orașului Whoville. Locuitorii din Whoville iubesc Crăciunul, dar Grinch urăște oamenii și sărbătoarea. Până când se întâlnește pe Cindy, o locuitoare care încearcă să se împrietenească cu Grinch, în speranța că îl va face să iubească Crăciunul, scrie express.co.uk.

Grinch este o creatură verde și morocănoasă care trăiește singur pe Muntele Crumpit deasupra orașului Whoville, unde locuiesc locuitori veseli care adoră Crăciunul. El decide să „fure Crăciunul” — adică să ia toate cadourile, decorațiunile și ornamentele într-o noapte de iarnă — sperând că astfel va opri sărbătoarea. Dar, după ce vede bucuria și bunătatea locuitorilor, mai ales a micuței Cindy Lou Who, Grinch începe să înțeleagă adevăratul spirit al Crăciunului și îi returnează totul.

„Cum a furat Grinch Crăciunul” a fost regizat de Ron Howard și a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun machiaj.

Un critic de pe Rotten Tomatoes a spus că filmul este „fără îndoială cel mai bun film de Crăciun”.

Cu toate acestea, criticii acordă filmului doar 49% din voturi, consensul criticilor declarând: „Jim Carrey strălucește în rolul lui Grinch. Din păcate, nu este suficient pentru a salva acest film. Ar fi mai bine să vă uitați la desenul animat TV.”

Jim Carrey, de nerecunoscut! Fanii, înmărmuriți când l-au văzut pe covorul roșu

Jim Carrey a stârnit controverse cu apariția sa în timpul unei reîntâlniri pe covorul roșu cu colega sa din „Cum a furat Grinch Crăciunul”, Taylor Momsen.

A fost prima lor întâlnire de la filmările pentru filmul produs în 2000, iar Momsen l-a lăudat pe actor, făcând referire la perioada petrecută pe platourile de filmare, scrie Yahoo.

După eveniment, fanii au comentat pe rețelele de socializare cât de mult pare să se fi schimbat Jim Carrey. Mulți dintre comentatori au spus că actorul „nu mai seamănă” cu propria persoană și au susținut că este foarte probabil ca acesta să își fi făcut una sau mai multe intervenții estetice. La douăzeci și cinci de ani după ce au jucat în „Cum a furat Grinch Crăciunul”, Jim Carrey și Taylor Momsen, dar și colegii lor de platou, s-au reunit pentru prima dată la ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame, care a avut loc sâmbătă.

CITEȘTE ȘI:

Jim Carrey, de nerecunoscut! Fanii, înmărmuriți când l-au văzut pe covorul roșu: ”Ce s-a întâmplat cu fața lui?”

Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Roma va impune o nouă taxă pentru vizitarea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Când intră în vigoare măsura
Știri externe
Roma va impune o nouă taxă pentru vizitarea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Când intră în…
Când apare filmul despre viața Melaniei Trump. Soția lui Donald Trump a ales să își spună povestea „pentru că subiectul are o consecință istorică”
Showbiz internațional
Când apare filmul despre viața Melaniei Trump. Soția lui Donald Trump a ales să își spună povestea „pentru…
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci...
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Gandul.ro
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în întregime ale dictatorului rus
Digi 24
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în...
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Gandul.ro
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează
Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează
Tragedie fără margini! Ambii nepoți ai celebrului fotbalist au murit în explozie
Tragedie fără margini! Ambii nepoți ai celebrului fotbalist au murit în explozie
Magia universului Frozen prinde viață pe scena de la Sala Palatului! Proiecție de film + concert live
Magia universului Frozen prinde viață pe scena de la Sala Palatului! Proiecție de film + concert live
Accident grav în București! S-a răsturnat, după ce a fost acroșat de un alt autoturism
Accident grav în București! S-a răsturnat, după ce a fost acroșat de un alt autoturism
Alertă ANM de ultima oră! Avertizare de vreme severă imediată în aceste zone
Alertă ANM de ultima oră! Avertizare de vreme severă imediată în aceste zone
Roma va impune o nouă taxă pentru vizitarea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Când ...
Roma va impune o nouă taxă pentru vizitarea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Când intră în vigoare măsura
Vezi toate știrile
×