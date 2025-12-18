Netflix a eliminat din catalogul său unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun. Fanii sunt dezamăgiți

Netflix a anunțat anul acesta că va elimina din catalogul său de filme una dintre cele mai iubite producții cu specific de Crăciun.

Acest clasic de Crăciun, produs în anul 2000, cu Jim Carrey în rolul principal, a fost eliminat din lista Netflix. „Cum a furat Grinch Crăciunul” îl urmărește pe Grinch, interpretat de Carrey, care locuiește în afara orașului Whoville. Locuitorii din Whoville iubesc Crăciunul, dar Grinch urăște oamenii și sărbătoarea. Până când se întâlnește pe Cindy, o locuitoare care încearcă să se împrietenească cu Grinch, în speranța că îl va face să iubească Crăciunul, scrie express.co.uk.

Grinch este o creatură verde și morocănoasă care trăiește singur pe Muntele Crumpit deasupra orașului Whoville, unde locuiesc locuitori veseli care adoră Crăciunul. El decide să „fure Crăciunul” — adică să ia toate cadourile, decorațiunile și ornamentele într-o noapte de iarnă — sperând că astfel va opri sărbătoarea. Dar, după ce vede bucuria și bunătatea locuitorilor, mai ales a micuței Cindy Lou Who, Grinch începe să înțeleagă adevăratul spirit al Crăciunului și îi returnează totul.

„Cum a furat Grinch Crăciunul” a fost regizat de Ron Howard și a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun machiaj.

Un critic de pe Rotten Tomatoes a spus că filmul este „fără îndoială cel mai bun film de Crăciun”.

Cu toate acestea, criticii acordă filmului doar 49% din voturi, consensul criticilor declarând: „Jim Carrey strălucește în rolul lui Grinch. Din păcate, nu este suficient pentru a salva acest film. Ar fi mai bine să vă uitați la desenul animat TV.”

Jim Carrey, de nerecunoscut! Fanii, înmărmuriți când l-au văzut pe covorul roșu

Jim Carrey a stârnit controverse cu apariția sa în timpul unei reîntâlniri pe covorul roșu cu colega sa din „Cum a furat Grinch Crăciunul”, Taylor Momsen.

A fost prima lor întâlnire de la filmările pentru filmul produs în 2000, iar Momsen l-a lăudat pe actor, făcând referire la perioada petrecută pe platourile de filmare, scrie Yahoo.

După eveniment, fanii au comentat pe rețelele de socializare cât de mult pare să se fi schimbat Jim Carrey. Mulți dintre comentatori au spus că actorul „nu mai seamănă” cu propria persoană și au susținut că este foarte probabil ca acesta să își fi făcut una sau mai multe intervenții estetice. La douăzeci și cinci de ani după ce au jucat în „Cum a furat Grinch Crăciunul”, Jim Carrey și Taylor Momsen, dar și colegii lor de platou, s-au reunit pentru prima dată la ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame, care a avut loc sâmbătă.

CITEȘTE ȘI:

Jim Carrey, de nerecunoscut! Fanii, înmărmuriți când l-au văzut pe covorul roșu: ”Ce s-a întâmplat cu fața lui?”