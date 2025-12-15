Jim Carrey a stârnit controverse cu apariția sa în timpul unei reîntâlniri pe covorul roșu cu colega sa din „Cum a furat Grinch Crăciunul”, Taylor Momsen.

A fost prima lor întâlnire de la filmările pentru filmul produs în 2000, iar Momsen l-a lăudat pe actor, făcând referire la perioada petrecută pe platourile de filmare, scrie Yahoo.

După eveniment, fanii au comentat pe rețelele de socializare cât de mult pare să se fi schimbat Jim Carrey. Mulți dintre comentatori au spus că actorul „nu mai seamănă” cu propria persoană și au susținut că este foarte probabil ca acesta să își fi făcut una sau mai multe intervenții estetice. La douăzeci și cinci de ani după ce au jucat în „Cum a furat Grinch Crăciunul”, Jim Carrey și Taylor Momsen, dar și colegii lor de platou, s-au reunit pentru prima dată la ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame, care a avut loc sâmbătă.

În perioada în care au jucat în film, Momsen avea doar cinci ani și juca rolul lui Cindy-Lou Who, în timp ce Carrey a jucat rolul principal, pe cel al lui Grinch.

Vorbind despre timpul petrecut pe platourile de filmare, Momsen și-a amintit cum experiența de filmare a fost atât plăcută, cât și inspiratoare pentru ea. Ea a povestit că, deși muncea din greu, Jim Carrey era în același timp amabil și abordabil.

„Îmi place foarte mult că a fost foarte protector cu mine. A fost întotdeauna foarte amabil. Și întreaga experiență de a filma «Grinch» și de a-l cunoaște atât de bine, chiar și cu tot machiajul, a fost pur și simplu minunată. Ca tânără persoană, urmărind un artist la lucru și luându-și meseria atât de în serios, asta a lăsat un impact puternic și de durată asupra mea ca adult acum. Și sunt încântată să-i pot spune asta ca adult”, a povestit Taylor.

Transformarea lui Jim Carrey

Un clip de la reuniune care a devenit viral pe TikTok i-a determinat pe fani să comenteze despre „noul look” al lui Carrey. Un fan a întrebat: „Suntem siguri că ăla e Jim?”, în timp ce un al doilea a remarcat: „Ce s-a întâmplat cu fața lui?”

O a treia persoană a scris: „Ce s-a întâmplat cu fața lui Jim Carrey?”, în timp ce o a patra a remarcat: „Ceva arată diferit la Jim Carrey. Poate cineva să-mi spună ce este?” O altă persoană a spus: „Nu știu pe cine încearcă să ne convingă, dar cu siguranță nu este Jim Carrey.”

O altă persoană a speculat că actorul trebuie să fi făcut operații estetice în ultimii ani.

„Jim Carrey a făcut fie Botox, fie un lifting facial, fie ambele, dar arată grozav”, a scris persoana respectivă.

Mai multe alte persoane au făcut remarci despre faptul că actorul s-a mai îngrășat, ceea ce ar putea să stea la baza schimbării observate de fani.

