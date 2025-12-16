Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Actorul de la Hollywood, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare! Ce acuzații i se aduc

Actorul de la Hollywood, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare! Ce acuzații i se aduc

De: Daniel Matei 16/12/2025 | 06:10
Actorul de la Hollywood, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare! Ce acuzații i se aduc
Sursa foto: Envato

Actorul Gary Busey a fost condamnat la doi ani de probațiune, echivalentul închisorii cu suspendare și supraveghere judiciară și obligat să plătească amenzi în urma unor acuzații de agresiune sexuală.

Busey, în vârstă de 81 de ani, a participat prin Zoom la ședința de judecată și a refuzat să vorbească în fața judecătorilor atunci când i-a fost dat cuvântul. Busey este acuzat că a pipăit mai multe femei în timpul unei sesiuni foto la convenția Monster Mania din Cherry Hill, New Jersey, în 2022, scrie 6abc.com.

Busey a fost acuzat că a pipăit mai multe femei în timpul unei sesiuni foto cu fanii la convenția Monster Mania care a avut loc la un hotel din Cherry Hill. Imaginile de pe camerele video publicate de autorități l-au arătat pe Busey vorbind cu anchetatorii despre incident. Luna trecută, Busey a pledat vinovat pentru o acuzație de agresiune sexuală. Ca parte a unui acord de recunoaștere a vinovăției, alte trei capete de acuzare au fost respinse de instanță.

Busey în Eye of the Tiger (1986). Sursa foto: Profimedia

Avocatul a cerut o pedeapsă mai blândă, dată fiind vârsta înaintată a actorului

În timpul audierii din instață, avocatul lui Busey a solicitat ca actorul să fie condamnat doar la plata unor amenzi, invocând vârsta înaintată a clientului său, problemele de sănătate ale acestuia și reședința sa permanentă în California. Cu toate acestea, judecătoarea Gwendolyn Blue a declarat că probațiunea este o decizie justificată din cauza gravității infracțiunii și a contactului anterior al lui Busey cu sistemul de justiție penală.

„În interesul justiției, condamn acest inculpat la doi ani de probațiune”, a declarat judecătoarea Blue la finalul ședinței de judecată.

De asemenea, judecătoarea i-a ordonat lui Busey să nu aibă niciun contact cu victimele. El are la dispoziție 45 de zile pentru a contesta sentința și poate solicita transferul probațiunii sale în California. Busey este cunoscut pentru rolurile sale din filme precum Arma mortală și Predator 2.

