Tragedie în online! Influencerul cu milioane de urmăritori și-a luat viața

Influencerul Tucker Genal, cunoscut pe rețelele de socializare, unde adunase milioane de urmăritori, a murit la vârsta de 31 de ani. Vestea a șocat comunitatea online, unde tânărul era apreciat pentru conținutul său plin de energie și pentru relația apropiată pe care o avea cu familia și prietenii săi.

Tânărul în vârstă de 31 de ani avea o comunitate numeroasă de fani pe rețelele de socializare, unde reușise să atingă cifre impresionante. Pe TikTok, Tucker Genal era urmărit de aproximativ 2,5 milioane de persoane, în timp ce pe Instagram adunase peste 342.000 de urmăritori. Tucker Genal era cunoscut pentru sketch-urile și provocările amuzante realizate alături de prieteni și frați.

Influencerul a murit la 31 de ani

Potrivit informațiilor publicate, Tucker Genal s-a sinucis pe data de 11 decembrie. Confirmarea oficială a venit la scurt timp după ce frații săi, Carson și Connor, au anunțat tragedia printr-o postare comună pe Instagram, însoțită de mai multe fotografii de familie.

În mesajul lor emoționant, cei doi au vorbit despre legătura profundă dintre ei și Tucker. Acesta era un adevărat model pentru ei și mereu și-au fost alături unul celuilalt.

„Nici nu știu de unde să încep. Ai fost cel mai bun prieten al meu și un frate mai mare și mai bun, toată viața mi-am petrecut admirându-te și încercând să-ți calc pe urme pentru că ai fost mereu eroul meu. Știu că un lucru e sigur și anume că voi continua să-mi petrec restul vieții admirându-te până ne vom revedea.”, este mesajul transmis de frații influencerului.

Totodată, familia a cerut discreție în această perioadă incredibil de dificilă cu care se confruntă. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase comentarii de regret de la fanii influcenerului.

„În această perioadă incredibil de dificilă, vă rugăm cu respect să ne acordăm intimitate, în timp ce jelim și începem să navigăm prin viața fără el. Suntem profund recunoscători pentru bunătatea și înțelegerea arătate familiei noastre”, au mai transmis.

