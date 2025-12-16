Ea e Andreea, femeia care a murit pe trecerea de pietoni. Un tânăr de 20 de ani a lovit-o din plin cu mașina

Un accident mortal a avut loc în Iași în urmă cu două zile. Andreea Florentina Ț., în vârstă de 41 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr șofer în vârstă de 20 de ani Accidentul s-a petrecut în zona Baza 3 din Iași, în timp ce victima se afla în drum spre locul de muncă.

Femeia traversa regulamentar pe Calea Chişinăului, când șoferul de 20 de ani, circulând cu viteză excesivă, a lovit-o din plin. Impactul a fost devastator. Andreea a fost proiectată în aer și a căzut pe carosabil la câțiva metri de trecerea de pietoni, murind pe loc. E

chipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața, declarând decesul imediat. Șoferul a suferit doar răni ușoare și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

„În dimineața zilei de 14 decembrie a.c., polițiștii au stabilit că un bărbat de 20 de ani a accidentat o femeie de 41 de ani, aflată pe trecerea de pietoni. În urma impactului, femeia a decedat. Cercetările continuă”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

De asemenea, s-a confirmat că tânărul șofer, Ionuț, a ieșit negativ la testul pentru alcoolemie. Surse din anchetă susțin că, dacă ar fi avut experiență la volan, tragedia ar fi putut fi evitată. O singură manevră ar fi fost suficientă pentru a salva viața Andreei, dar și a sa, pentru că, dacă va fi găsit vinovat, riscă ani de închisoare.

„Lipsa de experiență și viteza excesivă au dus la această tragedie. Din modul în care s-a produs impactul, viteza era mult peste limita legală, posibil chiar peste 100 km/h”, a declarat un polițist rutier.

