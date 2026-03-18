Dani Mocanu, ultimul live pe TikTok înainte de a ajunge la închisoare? Ce a spus manelistul după șase luni de absență

Înainte de a ajunge în închisoare, Dani Mocanu a apărut într-un live pe TikTok, după șase luni de absență. El a vorbit deschis despre situația sa juridică și despre pedeapsa pe care o are de executat. Manelistul a reacționat astfel după ce instanța supremă din România a respins definitiv contestația depusă de el și de fratele său, menținând condamnarea de patru ani de închisoare.

Sentința fusese stabilită încă din noiembrie 2025 de Curtea de Apel Brașov, care a decis ca Dani Mocanu să execute patru ani de detenție, în timp ce fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de șapte ani. Dosarul are la bază un incident violent petrecut în 2022, într-o benzinărie din Pitești, unde cei doi au agresat un bărbat, intervenția poliției având loc după un apel la 112.

Între timp, cei doi părăsiseră România și au fost identificați în Italia. Autoritățile române au demarat procedurile de extrădare, iar instanța supremă italiană a decis predarea lor, confirmând cooperarea dintre cele două state în materie penală.

Ce a spus Dani Mocanu în live-ul de pe TikTok

Dani Mocanu a intrat live peTikTok după ce a lipsit timp de șase luni. Manelistul a explicat că nu va executa întreaga pedeapsă în penitenciar, deoarece o parte din aceasta a fost deja ispășită în arest la domiciliu. Astfel, perioada rămasă ar fi de aproximativ 11 luni și în perioada următoare, autoritățile române vor stabili ce se va întâmpla cu el și fratele lui, Ionuț Nando Mocanu.

„În cazul în care mă trimite la pușcărie, ăsta e ultimul live, eu am executat o bună parte din cei patru ani, am fost arestat la domiciliu. Am mai rămas cu restul de pedeapsa de 10-11 luni, eu nu mă duc la pușcărie patru ani, mă duc câteva luni. Dacă mă vor trimite în România, va fi un penitenciar din România. Am pregatit aproape 35 de melodii în perioada în care am fost aici. Autoritățile din Italia nu mi-au permis să ies să filmez videoclipuri. Melodiile mele vor fi publicate și din pușcărie. Până la urmă mă duc la pușcărie ca la cofetărie. (…)”, a spus Dani Mocanu în timpul unui live pe Tiktok.

Manelistul a susținut că plecarea sa în Italia nu a fost o încercare de a evita pedeapsa, ci o variantă prin care spera să o execute acolo, lucru care nu s-a concretizat în final.

„Separat de toate, cei ce aveți probleme în România, veniți în italia, că Italia va oferă protecție. Nu vă descurajați dacă vă trimite din Italia. Eu și fratele meu suntem un caz mai special, a fost o ordonanță prezidențială, când s-au unit mai multe țări. Noi nu am fugit de pușcărie, noi am venit cu scopul de a executa aici inchisoare, in Italia, dar nu se poate”, a mai spus Dani Mocanu.

CITEȘTE ȘI: Martorul acuzator din dosarul fraților Mocanu a fost ridicat de poliție. Unul dintre frați îl ironizează

Singura șansă a lui Mario Iorgulescu de a scăpa de închisoare. Avocații rup tăcerea la Dan Capatos Show: „Este altă situație”