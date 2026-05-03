A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit

De: Denisa Crăciun 03/05/2026 | 16:00
Un nou cutremur s-a produs în după-amiaza zilei de 3 mai în România. Acesta s-a simțit în zona seismică Vrancea, în Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Un seism cu magnitudinea de 3,1 s-a produs duminică, 3 mai, în țara noastră. Acesta s-a simțit în apropierea mai multor orașe din țară. Nu este singurul cutremur care a avut loc în luna mai al acestui an. Cu toate acestea, cel mai mare cutremur din acest an s-a produs în luna februarie, atunci când a avut o magnitudine de 4,5 pe scara Richter.

Pământul s-a zguduit din nou. Un nou seism s-a produs duminică după-amiază, în zona seismică Vrancea, mai exact în Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter, potrivit datelor puse la dispoziție de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul s-a simțit în mai multe orașe din apropiere: 50 km sud de Buzău, 60 km nord-est de Ploieşti, 62 km est de Braşov, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 71 km sud de Focşani şi 90 km nord-est de Târgovişte.

Este al treilea cutremur care are loc în România de la începutul lunii mai. Celelalte două au avut magnitudini de 2,4 și 3,1 pe scara Richter. Totuși, cel mai mare din acest an s-a produs în luna februarie. Mai concret în data de 26 februarie și a avut loc în Vrancea. Magnitudinea înregistrată a fost de 4,5 pe scara Richter.

Seism puternic în Japonia

Cel mai recent seism puternic s-a produs în Japonia. A avut loc în data de 20 aprilie și a avut o magnitudine enormă de 7,5. Autoritățile au intervenit rapid și au explicat că vor evacua oamenii din zona de coastă.

Evacuaţi imediat regiunile costiere şi zonele riverane către un loc mai sigur, cum ar fi un teren înalt sau o clădire de evacuare. Valurile seismice ar urma să lovească de mai multe ori. Nu părăsiţi locurile sigure până când alerta nu este ridicată, au cerut oficialii Japoniei.

Japonia se află la intersecția a patru plăci tectonice și este una dintre cele mai active regiuni seismice din lume, cu aproximativ 1.500 de cutremure înregistrate anual, majoritatea de mică intensitate, însă cu efecte variabile în funcție de adâncime și localizare.

