A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut

Seismologii Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) au anunțat că în dimineața zilei de miercuri, 15 aprilie, a avut loc un cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul, dar și în ce orașe s-a resimțit.

Cutremurul a avut loc miercuri, 15 aprilie 2025, la ora 05:53 în județul Vrancea. Acesta a avut o magnitudine de 3,3 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 125,4 kilometri.

Unde s-a resimțit cutremurul de miercuri dimineață

Seismul s-a produs la 48 kilometri S de Focșani, 61 kilometri S de Buzău, 64 kilometri E de Sfântu-Gheorghe, Brașov 74 kilometri E de Brașov și 90 kilometri NE de Ploiești.

„În ziua de 15 aprilie 2026, la ora 05:53:30 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3,3 la adâncimea de 125,4 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 48 km S de Focșani, 61 km S de Buzău, 64 km E de Sfântu-Gheorghe, 74 km E de Brașov, 90 km NE de Ploiești”, a transmis INFP.RO.

România este situată într-o regiune cu activitate seismică moderată. Cele mai puternice cutremure sunt, de regulă, generate în zona Vrancea. În restul țării, pot apărea ocazional mișcări tectonice de mică intensitate, precum seismul înregistrat în Sâmbăta Mare, 11 aprilie, într-o zonă mai puțin obișnuită: Muntenia, județul Brăila.

În ziua de 11 Aprilie 2026 la ora 12:48:31 (ora locală a României) s-a produs în MUNTENIA, BRAILA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 16.8km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km E de Buzau, 48km S de Slobozia, 57km S de Braila, 73km S de Galati, 78km S de Focsani, a transmis INFP.RO.

