Acasă » Știri » Jobul neobișnuit care îi aduce sute de euro pentru câteva ore de așteptare. Ce face un tânăr de 23 de ani

Jobul neobișnuit care îi aduce sute de euro pentru câteva ore de așteptare. Ce face un tânăr de 23 de ani

De: Denisa Crăciun 01/06/2026 | 19:14
Jobul neobișnuit care îi aduce sute de euro pentru câteva ore de așteptare. Ce face un tânăr de 23 de ani
Jobul neobișnuit care aduce mulți bani
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un tânăr a inventat un job neobișnuit, dintr-o activitate pe care mulți oameni o evită cu desăvârșire. Băiatul din Manchester și-a construit o afacere inedită care îi aduce un venit semnificativ pentru doar câteva ore de muncă pe zi.

Un băiat în vârstă de 23 de ani din Manchester a găsit o metodă neașteptată de a-și face un venit. Deși este un lucru banal, în doar câteva ore de muncă pe zi câștigă în jur de 290 de euro. Activitatea pe care o desfășoară de câteva luni bune este una pe care în mod normal oamenii, în special tinerii nu au răbdare să o ducă până la sfârșit. De aici a și pornit ideea: mai exact face ceea ce pentru alții este o risipă de timp.

Jobul neașteptat pe care îl are un băiat din Marea Britanie

Un tânăr de doar 23 de ani face mai mulți bani decât se aștepta. Acesta este plătit să stea la coadă preț de câteva ore. Fie că este vorba despre lansarea unui magazin, concerte sau evenimente foarte aglomerate, băiatul se așează la rând, iar în acest mod câștigă sume uluitoare. Totul a pornit de la inaugurarea unui magazin cunoscut de machiaje din Liverpool. Atunci a stat nici mai mult, nici mai puțin de 13 ore la coadă peste noapte, fără să se miște de acolo și fără mâncare, apă sau echipament adecvat.

Cele 13 ore i-au adus băiatului în jur de 250 de lire, adică 290 de euro. Deși la început s-a gândit că este plictisitor, pe parcurs și-a dat seama că ar putea fi o sursă de venit excelentă. Așadar a continuat și a început să stea la coadă pentru absolut orice. Băiatul își găsește clienții printr-o platformă online, iar acolo stabilește prețul pentru fiecare solicitare în parte.

Este mult mai ușor dacă te împrietenești cu oamenii din coadă, pentru că ajungi să petreci mult timp cu ei. Atmosfera poate fi chiar distractivă, a spus el.

Deși pare simplu, în anumite condiții poate deveni obositor. Cu toate acestea, în marile orașe a devenit o activitate din ce în ce mai practică, mai ales în locurile în care aglomerația este prea mare și oamenii preferă să plătească pentru un astfel de serviciu.

VEZI ȘI: Jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariu. Ce spun despre banii pe care îi primesc lunar

Ce fac influencerii în spatele reclamelor virale. Filmarea care a aprins internetul: „Zero interes”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident de proporții pe DN1! 4 mașini implicate și 13 peroane rănite. A fost activat Planul Roșu de intervenție
Știri
Accident de proporții pe DN1! 4 mașini implicate și 13 peroane rănite. A fost activat Planul Roșu de…
Nicolae Guță a ajuns ținta criticilor din cauza lui Florin Salam. Totul s-a petrecut la un concert
Știri
Nicolae Guță a ajuns ținta criticilor din cauza lui Florin Salam. Totul s-a petrecut la un concert
Băutura pe care un chirurg cardiac o numește „moartea lichidă”: „Punct. Gata”
Mediafax
Băutura pe care un chirurg cardiac o numește „moartea lichidă”: „Punct. Gata”
Presa din Ucraina îl ridiculizează pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”
Gandul.ro
Presa din Ucraina îl ridiculizează pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Adevarul
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să...
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în...
Parteneri
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
Click.ro
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
go4it.ro
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Presa din Ucraina îl ridiculizează pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”
Gandul.ro
Presa din Ucraina îl ridiculizează pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească...
ULTIMA ORĂ
Accident de proporții pe DN1! 4 mașini implicate și 13 peroane rănite. A fost activat Planul Roșu ...
Accident de proporții pe DN1! 4 mașini implicate și 13 peroane rănite. A fost activat Planul Roșu de intervenție
Nicolae Guță a ajuns ținta criticilor din cauza lui Florin Salam. Totul s-a petrecut la un concert
Nicolae Guță a ajuns ținta criticilor din cauza lui Florin Salam. Totul s-a petrecut la un concert
Betty Salam le-a dat peste nas cârcotașilor! Cum a petrecut alături de fiul său Ziua Copilului
Betty Salam le-a dat peste nas cârcotașilor! Cum a petrecut alături de fiul său Ziua Copilului
Ce se întâmplă dacă apa din apartamentul tău ajunge la vecini. Cine suportă reparațiile
Ce se întâmplă dacă apa din apartamentul tău ajunge la vecini. Cine suportă reparațiile
Ce mesaje deocheate i-a trimis Mihai Trăistariu lui Ian! Trapperul a făcut totul public: „Să vedeți ...
Ce mesaje deocheate i-a trimis Mihai Trăistariu lui Ian! Trapperul a făcut totul public: „Să vedeți adevărata față a lui”
Cum a putut Lucian Viziru să îi vorbească Nicoletei Luciu într-un live pe TikTok. Momentul a surprins ...
Cum a putut Lucian Viziru să îi vorbească Nicoletei Luciu într-un live pe TikTok. Momentul a surprins pe toată lumea
Vezi toate știrile