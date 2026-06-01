Jobul neobișnuit care îi aduce sute de euro pentru câteva ore de așteptare. Ce face un tânăr de 23 de ani

Un tânăr a inventat un job neobișnuit, dintr-o activitate pe care mulți oameni o evită cu desăvârșire. Băiatul din Manchester și-a construit o afacere inedită care îi aduce un venit semnificativ pentru doar câteva ore de muncă pe zi.

Un băiat în vârstă de 23 de ani din Manchester a găsit o metodă neașteptată de a-și face un venit. Deși este un lucru banal, în doar câteva ore de muncă pe zi câștigă în jur de 290 de euro. Activitatea pe care o desfășoară de câteva luni bune este una pe care în mod normal oamenii, în special tinerii nu au răbdare să o ducă până la sfârșit. De aici a și pornit ideea: mai exact face ceea ce pentru alții este o risipă de timp.

Jobul neașteptat pe care îl are un băiat din Marea Britanie

Un tânăr de doar 23 de ani face mai mulți bani decât se aștepta. Acesta este plătit să stea la coadă preț de câteva ore. Fie că este vorba despre lansarea unui magazin, concerte sau evenimente foarte aglomerate, băiatul se așează la rând, iar în acest mod câștigă sume uluitoare. Totul a pornit de la inaugurarea unui magazin cunoscut de machiaje din Liverpool. Atunci a stat nici mai mult, nici mai puțin de 13 ore la coadă peste noapte, fără să se miște de acolo și fără mâncare, apă sau echipament adecvat.

Cele 13 ore i-au adus băiatului în jur de 250 de lire, adică 290 de euro. Deși la început s-a gândit că este plictisitor, pe parcurs și-a dat seama că ar putea fi o sursă de venit excelentă. Așadar a continuat și a început să stea la coadă pentru absolut orice. Băiatul își găsește clienții printr-o platformă online, iar acolo stabilește prețul pentru fiecare solicitare în parte.

Este mult mai ușor dacă te împrietenești cu oamenii din coadă, pentru că ajungi să petreci mult timp cu ei. Atmosfera poate fi chiar distractivă, a spus el.

Deși pare simplu, în anumite condiții poate deveni obositor. Cu toate acestea, în marile orașe a devenit o activitate din ce în ce mai practică, mai ales în locurile în care aglomerația este prea mare și oamenii preferă să plătească pentru un astfel de serviciu.

