Diandra de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Și-a schimbat look-ul după idila cu Andrei Rotaru și are job nou

Diandra Moga este una dintre ispitele feminine de la „Insula Iubirii”, sezonul 8. Aceasta a reușit să îl farmece pe Andrei Rotaru, care a participat la emisiune alături de Cristina, soția sa. De atunci și până în prezent au trecut doi ani, timp în care Diandra s-a schimbat și a devenit femeie de afaceri. A renunțat la buzele voluminoase și la extensii, adoptând un look de businesswoman.

Tânăra în vârstă de aproape 30 de ani, care a bifat apariții la „Insula Iubirii” și „Survivor România”, s-a schimbat radical. A devenit o prezență mai cuminte, mai rafinată, dar tot „retușată”.

Cum arată Diandra de la Insula Iubirii acum

Bruneta care s-a făcut remarcată după ce i-a „spart” casa Cristinei cu Andrei Rotaru arată acum ca o adevărată femeie de afaceri. Încă de acum doi ani se declara o „antreprenoare în lumea modei”, deținând un brand de haine.

„BĂRBAȚI & FEMEI

Un lux interzis, acum disponibil pentru tine.

Purtat de tine, adus la viață prin tine”, așa își promova Diandra afacerea cu haine.

Dar timpul a trecut și fosta ispită nu pare să fi dat lovitura în modă, dar nici în topul milionarilor din România. Singura schimbare pe care o putem remarc este cea fizică, după ce a ales să meargă pe un aspect mai „natural” față de cel afișat la Insula Iubirii. Ah, și faptul că și-a șters de pe Instagram toate postările vechi, din „Era Iubirii”, care nu se mai potrivesc cu noul stil pe care l-a adoptat în ultimii 2 ani.

Diandra și-a micșorat buzele după Insula Iubirii

Tânăra a optat, la câteva luni de când a devenit virală datorită emisiunii din Thailanda, să își micșoreze buzele. Mai exact, după ce a văzut cum arată pe „sticlă”, a decis să topească acidul din buze și să își schimbe implanturile.

Fanii au observat rapid modificarea fizică și au complimentat-o, spunându-i că arată mult mai bine cu buzele mici. Chiar dacă nu a renunțat definitiv la acidul hialuronic, Diandra Moga a optat pentru o dimensiune mai potrivită chipului său.

Diandra Moga și-a modificat maxilarul

Recent, pe 21 mai, tânăra a trecut iar pragul medicului estetician pentru a-și mai „ajusta” fața. De data aceasta, fosta ispită de la Insula Iubirii a optat pentru o procedură care să îi redefinească linia maxilarului. Aceasta a publicat pe Instagram Story și două imagini cu rezultatul final.

„Jawline restored”, a scris Diandra Moga la Story.

Cu ce se ocupă Diandra de la Insula Iubirii

Se pare că „microbul” antreprenoriatului i-a intrat în sânge fostei ispite. După afacerea cu haine de piele create în atelierele ei, Diandra s-a angajat ca agent imobiliar și se ocupă cu închirierea și vânzarea apartamentelor sau a vilelor de lux din zona de nord a Bucureștiului, și nu numai.

Ba mai mult, pasiunea pentru lux și frumos au determinat-o să devină, după cum susține pe pagina ei de Instagram, „Curator of refined spaces” sau, pe românește, organizator de interior.

„Ce fac de distracție? Îmi place să vorbesc despre afaceri, să lucrez la afacere, să dezvolt afacerea și să pornesc următoarea afacere”, spunea Diandra în luna aprilie 2026.

Și-a deschis o nouă afacere în mai 2026

Se pare că bruneta este pe cai mari căci, pe 2 mai, își anunța fanii din online că s-a asociat într-o nouă afacere. Este vorba despre „un refugiu pentru feminitate”, „un sanctuar” pentru femeile care vor să se simtă iubite și apreciate. Cu toate astea, în spatele descrierii pompoase pare să se ascundă un salon de înfrumusețare care pune accentul și pe dezvoltarea încrederii femeilor, nu doar tranformarea fizică. Pe scurt, un make-over in and out!

„Această călătorie a început cu o realizare simplă, dar puternică: toate avem nevoie de un loc în care să simțim că aparținem cu adevărat. Construim mai mult decât un simplu brand; creăm o a doua casă. Un sanctuar în care fiecare femeie, indiferent de vârstă sau de etapa vieții în care se află, este primită cu brațele deschise într-o familie care o celebrează. Pregătim o serie de experiențe menite să te ajute să descoperi părți din tine pe care încă nu le-ai cunoscut. Fie că încă îți cauți drumul sau ești pregătită să îmbrățișezi versiunea ta din viitor, suntem aici pentru a ghida această evoluție. Este un fel de „fabrică self-made”, alimentată însă de prietenie și susținere reciprocă. Căutăm femei pregătite să atingă cea mai bună versiune a lor — nu doar în aparență, ci și în spirit”, scria Diandra pe Instagram la începutul lunii.

Diandra Moga a participat la Survivor

În 2025, când PRO TV încă deținea drepturile de difuzare ale emisiunii filmate în Republica Moldova, Diandra Moga a fost una dintre concurentele care au înfruntat traseele dificile. Aceasta a mărturisit că s-a înscris la casting cu mulți ani înainte de apariția ei la Insula Iubirii, dar nu a avut norocul de a fi selectată.

„Eu mi-am dorit experiența asta de mulți ani. Am aplicat cândva în trecut, înainte de Insula Iubirii, dar nu am fost chemată. E un vis mai vechi de-al meu. Mi-am dorit în continuare și se pare că acum a fost cu noroc pentru mine. Eu am o viață care se bazează pe sport și pe alimentație sănătoasă. Fac sală, în rest sport de performanță nu am făcut și fac mult cardio. Acum mă antrenez cu un antrenor care e specializat pe asta. Special pentru Survivor”, a declarat Diandra pentru Libertatea.

