Acasă » Știri » Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui Denise Rifai pe o coală A4

Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui Denise Rifai pe o coală A4

De: Emanuela Cristescu 22/05/2026 | 08:10
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui Denise Rifai pe o coală A4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prezentatorul de la Antena 1, Dani Oțil (45 de ani), mereu pus pe glume și cu replica la el, a cedat emoțional în fața camerelor de filmat, în emisiunea moderată de Denise Rifai. Prezentatorul nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a oferit unul dintre cele mai sincere și dureroase momente din viața lui.

Dani Oțil a izbucnit în lacrimi după ce prezentatoarea Denise Rifai( 40 de ani) i-a pus o întrebare aparent simplă: „În ce moment din trecut ți-ar plăcea să te poți întoarce?”

Dani Oțil, în lacrimi la televizor

Prezentatorul, care este mereu cu zâmbetul pe buze în lumina reflectoarelor, n-a putut să răspundă din cauza lacrimilor și i-a scris lui Rifai răspunsul pe o coală A4. Cu vocea tremurând, i-a spus colegei sale de breaslă că fanii nu trebuie să îl vadă atât de vulnerabil.

„Nu încerca să scoți de la mine vreo lacrimă, pentru că nu mai am. Nu o să plâng. Îți scriu răspunsul pentru că nu pot să-l pronunț. Eu sunt o unealtă a acestei televiziuni, Antena 1. Eu sunt o cazma, un târnăcop. Nu poate să mă vadă publicul meu așa”, a spus el.

Dani Oțil a scris pe foaie că își dorește încă o zi cu bunicii săi, care s-au stins din viață în urmă cu ceva vreme. „Mai vreau o zi cu toți bunicii vii”, a fost răspunsul acestuia.

Denise Rifai a rămas fără cuvinte în momentul în care l-a văzut pe Dani cu lacrimi în ochi și când a citit răspunsul. Publicul din emisiune l-a aplaudat pe acesta și l-a încurajat să meargă mai departe.

Mama sa l-a amenințat că îl părăsește

În urmă cu ceva vreme, prezentatorul a povestit despre bunicii săi, care erau de origine croată, și despre mama sa. Acesta a spus că, atunci când nu era cuminte, mama sa îl amenința că îl va părăsi. El a declarat că suferea mult când o vedea că își făcea bagajele și că ajungea să se pună în genunchi și să plângă pentru a o convinge să rămână lângă el.

„Mama nu ne bătea, doar se uita sever către noi și era suficient. Iar când și când ne amenința cu plecatul. Când vedeam că ia bagajul și că ne părăsește, pe mine mă afecta cel mai mult, eu fiind băiatul mai mic… Ne puneam în genunchi, plângeam…”, a povestit Dani Oțil.

Dani a povestit că, după ce a început să câștige bani din televiziune, a încercat să își ajute părinții financiar, însă aceștia au refuzat categoric orice sprijin, rămânând la fel de demni și încăpățânați ca întotdeauna. Cu toate acestea, el a spus că își iubește enorm părinții și că, dincolo de refuzuri sau orgolii, relația lor a rămas una caldă, bazată pe respect și sinceritate.

„Nu acceptă niciun fel de ajutor din partea mea și a lui frati-miu. Le dăm bani, dar nu știu de unde sunt, pentru că nu știu să citească extrasul. E foarte greu cu ai mei. Dacă ar fi după tata, nu aș mai lua niciodată credit”, a spus el.

VEZI ȘI: Dani Oţil și-a făcut bagajele şi a plecat de acasă! Problemele cu care se confruntă Gabriela: “Îmi este tot mai greu”

Momente dificile în familia lui Dani Oțil. Gabriela a spus ce se întâmplă cu fiul lor, Tiago

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România
Știri
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima…
Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă
Știri
Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Mediafax
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
Gandul.ro
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le...
Parteneri
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
go4it.ro
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
Gandul.ro
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
ULTIMA ORĂ
Finaliștii de la Insula Iubirii s-au despărțit după 5 luni de relație. Care este motivul rupturii?
Finaliștii de la Insula Iubirii s-au despărțit după 5 luni de relație. Care este motivul rupturii?
Cât am plătit pentru un meniu cu chifteluțe la Ikea în Stockholm? Cât de diferit e prețul față ...
Cât am plătit pentru un meniu cu chifteluțe la Ikea în Stockholm? Cât de diferit e prețul față de București
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența ...
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România
Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă
Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă
Diandra de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Și-a schimbat look-ul după idila cu Andrei Rotaru ...
Diandra de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Și-a schimbat look-ul după idila cu Andrei Rotaru și are job nou
Ce s-a întâmplat la priveghiul femeii din Sibiu care și-a ucis mama? Amiana, abandonată de apropiați
Ce s-a întâmplat la priveghiul femeii din Sibiu care și-a ucis mama? Amiana, abandonată de apropiați
Vezi toate știrile