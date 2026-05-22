Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui Denise Rifai pe o coală A4

Prezentatorul de la Antena 1, Dani Oțil (45 de ani), mereu pus pe glume și cu replica la el, a cedat emoțional în fața camerelor de filmat, în emisiunea moderată de Denise Rifai. Prezentatorul nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a oferit unul dintre cele mai sincere și dureroase momente din viața lui.

Dani Oțil a izbucnit în lacrimi după ce prezentatoarea Denise Rifai( 40 de ani) i-a pus o întrebare aparent simplă: „În ce moment din trecut ți-ar plăcea să te poți întoarce?”

Dani Oțil, în lacrimi la televizor

Prezentatorul, care este mereu cu zâmbetul pe buze în lumina reflectoarelor, n-a putut să răspundă din cauza lacrimilor și i-a scris lui Rifai răspunsul pe o coală A4. Cu vocea tremurând, i-a spus colegei sale de breaslă că fanii nu trebuie să îl vadă atât de vulnerabil.

„Nu încerca să scoți de la mine vreo lacrimă, pentru că nu mai am. Nu o să plâng. Îți scriu răspunsul pentru că nu pot să-l pronunț. Eu sunt o unealtă a acestei televiziuni, Antena 1. Eu sunt o cazma, un târnăcop. Nu poate să mă vadă publicul meu așa”, a spus el.

Dani Oțil a scris pe foaie că își dorește încă o zi cu bunicii săi, care s-au stins din viață în urmă cu ceva vreme. „Mai vreau o zi cu toți bunicii vii”, a fost răspunsul acestuia.

Denise Rifai a rămas fără cuvinte în momentul în care l-a văzut pe Dani cu lacrimi în ochi și când a citit răspunsul. Publicul din emisiune l-a aplaudat pe acesta și l-a încurajat să meargă mai departe.

Mama sa l-a amenințat că îl părăsește

În urmă cu ceva vreme, prezentatorul a povestit despre bunicii săi, care erau de origine croată, și despre mama sa. Acesta a spus că, atunci când nu era cuminte, mama sa îl amenința că îl va părăsi. El a declarat că suferea mult când o vedea că își făcea bagajele și că ajungea să se pună în genunchi și să plângă pentru a o convinge să rămână lângă el.

„Mama nu ne bătea, doar se uita sever către noi și era suficient. Iar când și când ne amenința cu plecatul. Când vedeam că ia bagajul și că ne părăsește, pe mine mă afecta cel mai mult, eu fiind băiatul mai mic… Ne puneam în genunchi, plângeam…”, a povestit Dani Oțil.

Dani a povestit că, după ce a început să câștige bani din televiziune, a încercat să își ajute părinții financiar, însă aceștia au refuzat categoric orice sprijin, rămânând la fel de demni și încăpățânați ca întotdeauna. Cu toate acestea, el a spus că își iubește enorm părinții și că, dincolo de refuzuri sau orgolii, relația lor a rămas una caldă, bazată pe respect și sinceritate.

„Nu acceptă niciun fel de ajutor din partea mea și a lui frati-miu. Le dăm bani, dar nu știu de unde sunt, pentru că nu știu să citească extrasul. E foarte greu cu ai mei. Dacă ar fi după tata, nu aș mai lua niciodată credit”, a spus el.

