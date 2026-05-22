Finaliștii de la Insula Iubirii s-au despărțit după 5 luni de relație. Care este motivul rupturii?

Millie Court și Zac Woodworth au fost finaliștii emisiunii „Insula Iubirii: All Stars” 2026. Cei doi au avut o relație după terminarea ediției, dar se pare că iubirea a ajuns la final. După 5 luni petrecute împreună, cei doi au anunțat pe rețelele sociale motivul rupturii.

Cei doi concurenți au ocupat locul al doilea în vila „Insula Iubirii: All Stars”, la începutul anului. Fanii au fost în extaz și se bucurau la fiecare poză postată împreună de ei. Din păcate, distanța și-a spus cuvântul și cele două vedete TV au decis să se despartă.

Millie Court și Zac Woodworth s-au despărțit

Anunțul trist a fost făcut de cei doi concurenți pe Instagram Story și Snapchat. Au postat imagini diferite din perioada în care formau un cuplu și au explicat, pe rând, că distanța este motivul pentru care au ales să rămână prieteni.

„Hei, oameni buni. Eu și Zac ne iubim viețile și locurile în care trăim, iar asta face mai dificil să ne imaginăm un viitor împreună, așa că am decis că preferăm să rămânem prieteni. Totuși, am avut parte de momente minunate călătorind împreună după emisiune, a fost o adevărată aventură și am iubit fiecare clipă. Vă mulțumim pentru toată dragostea și susținerea”, a mărturisit Millie Court. „Salut, tuturor! Eu și Millie am discutat și am realizat că amândoi ne iubim viețile acolo unde locuim, ceea ce face viitorul greu de gestionat. Așa că am decis să rămânem prieteni! Cu toate acestea, am avut parte de momente extraordinare călătorind și trăind experiențe împreună după vilă și apreciem enorm toată dragostea și susținerea voastră”, este mesajul de despărțire postat de Zac Woodworth.

Zac Woodworth susține că vor rămâne prieteni

Nu se știe exact ce s-a întâmplat între cei doi în ultima lună petrecută împreună, dar cei doi susțin că vor rămâne prieteni.

„Vom rămâne mereu prieteni foarte buni și îi voi dori întotdeauna tot ce este mai bun. Îi voi fi mereu alături și o voi susține”, a mai adăugat Zac Woodworth.

Unde locuiesc Millie Court și Zac Woodworth

Potrivit Cosmopolitan, cei doi locuiesc în țări diferite. Millie, câștigătoarea sezonului 2021 al „Love Island”, locuiește în Londra. Zac, fost concurent în sezonul 7 din „Love Island USA”, trăiește în continuare în Scottsdale, Arizona, orașul său natal.

Recent, tânăra a petrecut o vacanță de o lună în Scottsdale, unde și-a vizitat iubitul. Dar, după ce s-a întors la Londra, a fost mai puțin activă pe rețelele sociale și fanii ei au început să suspecteze că ceva s-a întâmplat.

„Sunt bine… Simt că am fost foarte tăcută în privința conținutului și nu am mai postat prea mult pe nicio platformă. Am fost plecată o lună întreagă, iar apoi săptămâna trecută a fost foarte aglomerată cu munca și cu lucruri pe care nici măcar nu puteam să vi le arăt”, spunea Millie atunci, potrivit The Sun.

