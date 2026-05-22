Cât am plătit pentru un meniu cu chifteluțe la Ikea în Stockholm? Cât de diferit e prețul față de București

În martie am fost în Stockholm pentru câteva zile pentru a simți gustul unei țări nordice. Când am ajuns vremea nu era cea mai plăcută, așa că am căutat un loc în care să mâncăm și ce puteam alege pentru prima masă dacă nu celebrele chifteluțe pe care le cunoaște toată lumea? Prețul a fost unul pe măsură, dar recunosc că mi-a plăcut combinația din meniu, care poate să-ți ridice câteva semne de întrebare la prima vedere.

Ikea este cunoscută pentru mobilierul modern, dar și accesibil, prezent în casele multor români, însă experiența nu se oprește doar la cumpărături. În restaurantele sale poți descoperi și preparate inspirate din bucătăria nordică. Astăzi vă prezint cât a costat un meniu de chifteluțe chiar în capitala Suediei.

Cât a costat un meniu de chifteluțe la Ikea

În București am mers de câteva ori în Ikea, însă am mâncat doar hot-dog, din ce îmi amintesc, fără să am vreo tragere de inimă pentru chifteluțe. Așa că odată ce am ajuns în Stockholm am spus că trebuie să le încerc, chiar la mama lor. Am mers la magazinul și restaurantul din mall-ul din centrul orașului și cu toate că era dimineață, erau multe persoane la coadă atât pentru a face cumpărături, cât și pentru a mânca câteva preparate delicioase.

Am așteptat până mi-a venit rândul la un panou de comandă digital (cunoscut ca și chioșc self-service) apoi m-am uitat pe întregul meniu pentru a vedea ce opțiuni am. Un lucru era sigur, știam că îmi doresc chifteluțe.

Am luat un meniu mare, ce era format din opt chifteluțe, mazăre, piure de cartofi, sos brun și gem de merișoare, iar deasupra pătrunjel, la prețul de 79 de coroane suedeze (echivalentul a 38 de lei). (Imaginea cu farfuria poate fi văzută în GALERIA FOTO) Deși pare ciudată combinația, de dulce cu sărat, chiar a fost bună și o recomand pe viitor. Am mai luat și un produs de patiserie dulce, un cinnamon rolls, care a fost un desert delicios, asemănător cu ceea ce găsim în brutăriile românești.

După ce am mâncat, am verificat prețul la același meniu la Ikea din București și pentru același lucru, prețul este de 24,90 de lei, reprezentând o diferență de 13 lei.

CITEȘTE ȘI: Cât a plătit un bucureștean pentru trei hotdogi la IKEA. Prețul este surprinzător

Orez prăjit cu creveți ca în Canton. Chef John dezvăluie rețeta cu gust fin și echilibrat care a cucerit lumea