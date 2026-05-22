Cum a ajuns Cristi Chivu antrenor la Inter Milano, de fapt. S-a aflat abia acum motivul real care i-a adus jobul

În iunie 2025, Cristi Chivu a ajuns antrenor la Inter Milano după o gafă a lui Cesc Fabregas. Informația s-a aflat abia acum, la aproape un an de când românul nostru este pe banca tehnică. Se pare că o gafă a spaniolului ar fi fost de vină!

Potrivit jurnalistului italian Filippo Conticello, Chivu a avut noroc în urma ghinionului pe care Cesc Fabregas l-a avut. Dezvăluirea a fost făcută recent în cadrul podcastului „La Tripletta” de pe La Gazzetta dello Sport.

Cum a ajuns Cristi Chivu antrenor la Inter Milano

Vara trecută, Cesc Fabregas a avut o întâlnire cu directorii clubului Inter Milano. În timpul ei, antrenorul din Spania a deschis o prezentare în PowerPoint care i-a distrus șansele de a semna cu echipa din Italia. Acest lucru i-a făcut pe directori să își îndrepte privirile către Cristi Chivu.

„Acestea sunt lucruri bine cunoscute, oficialii lui Inter s-au întâlnit cu Fabregas. Acesta și-a deschis laptopul, a intrat într-o prezentare în PowerPoint și și-a exprimat clar cererile: „Vreau asta, asta și asta”. Ideile sale ar fi remodelat semnificativ o echipă care era deja extrem de competitivă”, a explicat Conticello pentru sursa citată.

Ce le-a cerut Cesc Fabregas celor de la Inter

Cesc a fost considerat de șefii de pe Meazza un tehnician tânăr și cu mare potențial. Dar au considerat, ulterior, că s-au înșelat. La discuțiile purtate pentru viitorul echipei Inter Milano, Cesc Fabregas a prezentat un PowerPoint în care avea pretenții extrem de clare și de numeroase.

Directorii clubului Inter nu au fost de acord cu ideile sale și l-au ales pe Cristi Chivu ca antrenor. Românul a reușit să schimbe moralul jucătorilor, care era la pământ, și i-a făcut să fie o mare familie. Reamintim că strategia lui Chivu a adus două trofee pentru Inter anul acesta: campionatul și Cupa.

Cristi Chivu nu ar fi fost varianta de rezervă

Cu toate că, vara trecută presa din Italia a scris că românul a fost opțiunea de rezervă, Beppe Marotta a respins această variantă. După ce Inter a câștigat titlul, oficialii au dorit să lămurească toate articolele precedente.

„L-am evaluat pe Chivu ca fiind persoana care se potrivește perfect profilului. Un antrenor este o figură crucială și, cu tot respectul pentru Fabregas, Chivu reprezintă candidatul ideal pentru că știe ce înseamnă să joci și să câștigi cu Inter. Avea deja experiență în Serie A și a ajutat-o pe Parma să se salveze de la retrogradare, așa că acesta este motivul pentru care l-am ales. Este adevărat că nu avea multă experiență ca antrenor, dar am vrut să dăm dovadă de curaj cu această alegere. Acum este un antrenor câștigător, care poate rămâne la Inter mulți ani”, a spus conducătorul grupării nerazzurro, Beppe Marotta.

