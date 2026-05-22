Acasă » Știri » Sport » Cum a ajuns Cristi Chivu antrenor la Inter Milano, de fapt. S-a aflat abia acum motivul real care i-a adus jobul

Cum a ajuns Cristi Chivu antrenor la Inter Milano, de fapt. S-a aflat abia acum motivul real care i-a adus jobul

De: Irina Maria Daniela 22/05/2026 | 08:30
Cum a ajuns Cristi Chivu antrenor la Inter Milano, de fapt. S-a aflat abia acum motivul real care i-a adus jobul
Cum a ajuns Cristi Chivu antrenor la Inter Milano, de fapt. Sursa foto: Profimedia / Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În iunie 2025, Cristi Chivu a ajuns antrenor la Inter Milano după o gafă a lui Cesc Fabregas. Informația s-a aflat abia acum, la aproape un an de când românul nostru este pe banca tehnică. Se pare că o gafă a spaniolului ar fi fost de vină!

Potrivit jurnalistului italian Filippo Conticello, Chivu a avut noroc în urma ghinionului pe care Cesc Fabregas l-a avut. Dezvăluirea a fost făcută recent în cadrul podcastului „La Tripletta” de pe La Gazzetta dello Sport.

Cum a ajuns Cristi Chivu antrenor la Inter Milano

Vara trecută, Cesc Fabregas a avut o întâlnire cu directorii clubului Inter Milano. În timpul ei, antrenorul din Spania a deschis o prezentare în PowerPoint care i-a distrus șansele de a semna cu echipa din Italia. Acest lucru i-a făcut pe directori să își îndrepte privirile către Cristi Chivu.

„Acestea sunt lucruri bine cunoscute, oficialii lui Inter s-au întâlnit cu Fabregas. Acesta și-a deschis laptopul, a intrat într-o prezentare în PowerPoint și și-a exprimat clar cererile: „Vreau asta, asta și asta”. Ideile sale ar fi remodelat semnificativ o echipă care era deja extrem de competitivă”, a explicat Conticello pentru sursa citată.

Ce le-a cerut Cesc Fabregas celor de la Inter

Cesc Fàbregas, antrenor principal al echipei Como 1907, și Cristian Chivu, antrenor principal al FC Internazionale, pozând înainte de fluierul de start al meciului Como 1907 – Internazionale din Serie A. Sursa foto: Profimedia

Cesc a fost considerat de șefii de pe Meazza un tehnician tânăr și cu mare potențial. Dar au considerat, ulterior, că s-au înșelat. La discuțiile purtate pentru viitorul echipei Inter Milano, Cesc Fabregas a prezentat un PowerPoint în care avea pretenții extrem de clare și de numeroase.

Directorii clubului Inter nu au fost de acord cu ideile sale și l-au ales pe Cristi Chivu ca antrenor. Românul a reușit să schimbe moralul jucătorilor, care era la pământ, și i-a făcut să fie o mare familie. Reamintim că strategia lui Chivu a adus două trofee pentru Inter anul acesta: campionatul și Cupa.

Cristi Chivu nu ar fi fost varianta de rezervă

Cu toate că, vara trecută presa din Italia a scris că românul a fost opțiunea de rezervă, Beppe Marotta a respins această variantă. După ce Inter a câștigat titlul, oficialii au dorit să lămurească toate articolele precedente.

„L-am evaluat pe Chivu ca fiind persoana care se potrivește perfect profilului. Un antrenor este o figură crucială și, cu tot respectul pentru Fabregas, Chivu reprezintă candidatul ideal pentru că știe ce înseamnă să joci și să câștigi cu Inter.

Avea deja experiență în Serie A și a ajutat-o pe Parma să se salveze de la retrogradare, așa că acesta este motivul pentru care l-am ales. Este adevărat că nu avea multă experiență ca antrenor, dar am vrut să dăm dovadă de curaj cu această alegere. Acum este un antrenor câștigător, care poate rămâne la Inter mulți ani”, a spus conducătorul grupării nerazzurro, Beppe Marotta.

CITEȘTE ȘI:

Ce i-au făcut fotbaliștii lui Cristi Chivu, după ce Inter Milano a luat titlul: „Jucătorii m-au luat și m-au împins acolo, eu nu voiam”

Cum arată acum Mariana, mama lui Cristi Chivu. Apariție publică rară la Reșița

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Știri
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Luka Modric nu renunță! La 40 de ani revine după operație și merge la Mondial
Sport
Luka Modric nu renunță! La 40 de ani revine după operație și merge la Mondial
Prințul Andrew, vizat de o anchetă pentru presupuse infracțiuni sexuale chiar la reședința regală
Mediafax
Prințul Andrew, vizat de o anchetă pentru presupuse infracțiuni sexuale chiar la reședința...
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
Gandul.ro
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
„Fantoma de 5,02 dolari”: Echipa lui Trump așteaptă cu groază ziua în care galonul de benzină va fi mai scump decât pe vremea lui Biden
Digi24
„Fantoma de 5,02 dolari”: Echipa lui Trump așteaptă cu groază ziua în care...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
go4it.ro
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
Gandul.ro
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
ULTIMA ORĂ
Piedone, căzătură de TOP în direct! Momentul a ajuns viral: „Opa! Să moară Gibilan”
Piedone, căzătură de TOP în direct! Momentul a ajuns viral: „Opa! Să moară Gibilan”
Cine este Ervin, soțul câștigătoarei Eurovision 2026? Dara a recunoscut că s-a înscris în competiție ...
Cine este Ervin, soțul câștigătoarei Eurovision 2026? Dara a recunoscut că s-a înscris în competiție datorită lui
Surpriza pe care Bogdan de la Ploiești nu o va uita curând. Thiago și Franco i-au cântat o piesă ...
Surpriza pe care Bogdan de la Ploiești nu o va uita curând. Thiago și Franco i-au cântat o piesă iar manelistul a început să plângă pe scenă
Aris a refuzat-o pe Bibi sau invers, de fapt?! Care este primul lucru pe care l-a făcut fiul Andreei ...
Aris a refuzat-o pe Bibi sau invers, de fapt?! Care este primul lucru pe care l-a făcut fiul Andreei Esca in camera de hotel din Dominicană, imediat după eliminarea de la Survivor
Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 12 = 13, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 12 = 13, mutând un singur băț
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui ...
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui Denise Rifai pe o coală A4
Vezi toate știrile