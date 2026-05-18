Ce i-au făcut fotbaliștii lui Cristi Chivu, după ce Inter Milano a luat titlul: „Jucătorii m-au luat și m-au împins acolo, eu nu voiam”

Cristi Chivu și echipa sa au sărbătorit titlul cu numărul 21 pentru Inter Milano. Una dintre imaginile din timpul celebrării s-a viralizat ca pâinea caldă, după ce antrenorul român a făcut o baie cu șampanie. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Duminică, 17 mai, partida Inter – Verona s-a terminat cu scorul 1-1. După finala partidei, Cristi Chivu a fost chemat la un interviu, moment în care Federico Dimarco (28 de ani), fundașul stânga al „nerazzurrilor”, a desfăcut o apă și i-a făcut baie antrenorului român cu ea.

Ce i-au făcut fotbaliștii lui Cristi Chivu



În acel moment, Cristi Chivu a început să zâmbească larg și a strigat la jucătorul lui, care a fugit imediat după ce l-a udat bine de tot pe antrenor. Chivu a ridicat trofeul din Serie A alături de jucătorii săi pe stadionul „Giuseppe Meazza”. Este cel de-al doilea trofeu al anului pentru românul nostru.

„E o bucurie după o muncă de opt luni, în care ai suișuri și coborâșuri, în care trebuie să înțelegi asta, cum să gestionezi momentele negative, cum să treci peste. Înțelegi momentele pozitive, știind că e mult de muncă, că e nevoie de motivație, e nevoie de ambiție, e nevoie de multă muncă. Într-un final, când câștigi două trofee, e minunat. La anul, vedem!”, a declarat Cristi Chivu, conform digisport.ro.

Inter Milano a luat titlul cu numărul 21

Festivitatea de premiere a fost extrem de emoționantă. De la ea nu au lipsit soția și fiicele lui Cristi Chivu. Jucătorii lui Inter au ieșit pe rând de la vestiare și au urcat pe podiumul de premiere. În tot acest timp, stadionul plin de fani le scanda numele.

Cele mai multe ovații au fost adunate de căpitanul Lautaro Martinez și de antrenorul Cristi Chivu. Italienii îl consideră eroul evenimentului, deoarece a reușit să readucă pe drumul cel bun o echipă debusolată total după eșecurile din sezonul trecut.

„Jucătorii m-au luat și m-au împins acolo, eu nu voiam să ridic trofeul. Acesta este un moment dedicat jucătorilor, eu cel mult voiam să fac o poză cu staff-ul meu mai târziu și îmi este suficient atât”, a declarat tehnicianul român după terminarea festivității, potrivit presei din Italia.

După festivitatea de premiere, Cristi Chivu a stat la poze cu soția lui și fetele lor: Natalia (17 ani) și Anastasia (16 ani). În fața lor au avut cele două trofee cucerite în săptămâna aceasta: cel de campion și cel din Cupa Italiei.

După acest moment, lotul Interului a sărbătorit alături de fani. Au pornit într-un tur al orașului Milano cu autobuzul descoperit, apoi au ajuns în Piașa Domului unde au continuat petrecerea alături de fanii lor.

