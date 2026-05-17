Programul meciurilor de la Roland Garros. Unde poți urmări turneul

Roland Garros 2026 începe pe 18 mai și se desfășoară până pe 7 iunie la Stade Roland Garros din Paris. Cunoscut și sub numele de French Open, este al doilea turneu de Grand Slam din calendarul tenisului și se joacă pe terenuri de zgură. Află tot ce trebuie să știi despre turneu, ce jucători britanici participă și cum le poți urmări performanțele.

Roland Garros 2026 – programul meciurilor

Roland Garros 2026 este așteptat să înceapă la sfârșitul lunii mai 2026 și să se încheie la începutul lunii iunie 2026.

Date Roland Garros 2026

Calificări: 18–22 mai 2026

Începerea tabloului principal: 24 mai 2026

Turul 4: 31 mai – 1 iunie

Sferturi de finală: 2–3 iunie

Semifinale feminin: 4 iunie

Semifinale masculin: 5 iunie

Finala feminină: 6 iunie

Finala masculină: 7 iunie

Turneul durează aproximativ trei săptămâni, incluzând calificările, în timp ce tabloul principal se desfășoară pe parcursul a 15 zile.

Organizatorii publică zilnic programul oficial de joc, ceea ce permite fanilor să urmărească meciuri și jucători specifici pe terenuri diferite pe parcursul turneului.

Program complet Roland Garros 2026

Programul Roland Garros se desfășoară de dimineața până seara târziu, mai ales după introducerea sesiunilor de noapte pe terenul Philippe-Chatrier.

Săptămâna 1

Prima săptămână include:

simplu masculin

simplu feminin

dublu masculin

dublu feminin

dublu mixt

competiții de juniori

competiții de tenis în scaun cu rotile

Duminică, 24 mai

Încep meciurile din primul tur la masculin și feminin

Meciuri importante pe Philippe-Chatrier

Luni, 25 mai – Marți, 26 mai

Continuă primul tur

Intră în competiție favoriții principali

Miercuri, 27 mai – Joi, 28 mai

Turul 2

Încep meciurile de dublu

Vineri, 29 mai – Sâmbătă, 30 mai

Turul 3

Continuă sesiunile de noapte

Prima săptămână este considerată una dintre cele mai bune pentru spectatori, deoarece au loc zeci de meciuri simultan pe terenurile complexului.

Săptămâna 2

A doua săptămână este etapa în care competiția devine mult mai intensă, pe măsură ce tabloul se reduce.

Duminică, 31 mai – Luni, 1 iunie

Turul 4

Rămân tot mai puțini jucători

Marți, 2 iunie – Miercuri, 3 iunie

Sferturi de finală

Se stabilesc semifinaliștii

Joi, 4 iunie

Semifinale feminin

Vineri, 5 iunie

Semifinale masculin

Sâmbătă, 6 iunie

Finala feminină

Finala de dublu feminin este adesea programată în această perioadă

Duminică, 7 iunie

Finala masculină

Turneul se încheie

Atmosfera din a doua săptămână este considerată una dintre cele mai bune din tenis, mai ales în sesiunile de seară de pe Philippe-Chatrier.

Unde are loc Roland Garros

Turneul are loc la Stade Roland Garros, unul dintre cele mai importante complexe sportive din lume, situat în vestul Parisului, lângă Bois de Boulogne.

Court Philippe-Chatrier

teren principal

capacitate ~15.000 locuri

acoperiș retractabil

găzduiește finalele

include sesiunile de noapte

Acoperișul retractabil a redus semnificativ întârzierile cauzate de ploaie.

Court Suzanne-Lenglen

Al doilea teren ca mărime, numit după jucătoarea franceză Suzanne Lenglen.

Găzduiește:

jucători din top 10

meciuri importante din primele tururi

meciuri de dublu

Atmosfera este mai compactă și mai zgomotoasă decât pe Chatrier.

Court Simonne-Mathieu

Unul dintre cele mai spectaculoase terenuri din tenis, construit în complexul de sere Jardin des Serres d’Auteuil. Este apreciat pentru designul integrat în grădini botanice și experiența de vizionare.

Premii în bani la Roland Garros

Roland Garros 2026 a confirmat premiile oficiale, turneul având din nou unul dintre cele mai mari fonduri de premiere din tenisul profesionist.

Fondul total de premiere pentru French Open 2026 este de aproximativ 72 milioane USD, ceea ce reprezintă o creștere de 9,53% față de ediția precedentă. Organizatorii au majorat și sumele pentru jucătorii din calificări și pentru eliminările din tururile timpurii, ca parte a unui efort de a sprijini mai bine jucătorii clasați mai jos în clasament.

Premiile sunt distribuite astfel:

simplu masculin

simplu feminin

dublu masculin

dublu feminin

dublu mixt

turnee de calificare

competiții de juniori

probe de tenis în scaun cu rotile

Premii Roland Garros 2026 – simplu (USD)

Campion: aproximativ 3,28 milioane USD

Finalist: aproximativ 1,64 milioane USD

Semifinaliști: aproximativ 880.000 USD

Sferturi de finală: aproximativ 550.000 USD

Optimi de finală: aproximativ 335.000 USD

Turul 3: aproximativ 220.000 USD

Turul 2: aproximativ 152.000 USD

Turul 1: aproximativ 102.000 USD

Dublu masculin și feminin

Campioni: aproximativ 703.000 USD pe echipă

Dublu mixt

Campioni: aproximativ 143.000 USD

Roland Garros rămâne unul dintre turneele cu cele mai mari premii din tenisul mondial.

Unde poți urmări meciurile

Roland-Garros începe din nou. Difuzarea se împarte între canale diferite ale France Television și Prime Video.

În Franța, turneul de tenis pe zgură este transmis în direct. France Television își împarte audiența cu Amazon Prime Video.

Dacă ai cont pe Amazon Prime, poți urmări meciurile turneelor Roland Garros. Alternativ, poți urmări semi-finalele și finalele tablourilor de simplu feminin și masculin, de dublu feminin și masculin, precum și finala de la dublu mixt. France 4 va transmite cel puțin două meciuri pe zi în timpul săptămânii de deschidere.

Totodată, poți urmări sesiunile de seară pe Prime Video și toate meciurile pe suporturi digitale ale France TV Sport.

