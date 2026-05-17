Programul meciurilor de la Roland Garros. Unde poți urmări turneul

Roland Garros 2026 începe pe 18 mai și se desfășoară până pe 7 iunie la Stade Roland Garros din Paris. Cunoscut și sub numele de French Open, este al doilea turneu de Grand Slam din calendarul tenisului și se joacă pe terenuri de zgură. Află tot ce trebuie să știi despre turneu, ce jucători britanici participă și cum le poți urmări performanțele.
Roland Garros 2026 este așteptat să înceapă la sfârșitul lunii mai 2026 și să se încheie la începutul lunii iunie 2026.
Turneul durează aproximativ trei săptămâni, incluzând calificările, în timp ce tabloul principal se desfășoară pe parcursul a 15 zile.
Organizatorii publică zilnic programul oficial de joc, ceea ce permite fanilor să urmărească meciuri și jucători specifici pe terenuri diferite pe parcursul turneului.
Programul Roland Garros se desfășoară de dimineața până seara târziu, mai ales după introducerea sesiunilor de noapte pe terenul Philippe-Chatrier.
Prima săptămână include:
Duminică, 24 mai
Încep meciurile din primul tur la masculin și feminin
Meciuri importante pe Philippe-Chatrier
Luni, 25 mai – Marți, 26 mai
Continuă primul tur
Intră în competiție favoriții principali
Miercuri, 27 mai – Joi, 28 mai
Turul 2
Încep meciurile de dublu
Vineri, 29 mai – Sâmbătă, 30 mai
Turul 3
Continuă sesiunile de noapte
Prima săptămână este considerată una dintre cele mai bune pentru spectatori, deoarece au loc zeci de meciuri simultan pe terenurile complexului.
A doua săptămână este etapa în care competiția devine mult mai intensă, pe măsură ce tabloul se reduce.
Duminică, 31 mai – Luni, 1 iunie
Turul 4
Rămân tot mai puțini jucători
Marți, 2 iunie – Miercuri, 3 iunie
Sferturi de finală
Se stabilesc semifinaliștii
Joi, 4 iunie
Semifinale feminin
Vineri, 5 iunie
Semifinale masculin
Sâmbătă, 6 iunie
Finala feminină
Finala de dublu feminin este adesea programată în această perioadă
Duminică, 7 iunie
Finala masculină
Turneul se încheie
Atmosfera din a doua săptămână este considerată una dintre cele mai bune din tenis, mai ales în sesiunile de seară de pe Philippe-Chatrier.
Turneul are loc la Stade Roland Garros, unul dintre cele mai importante complexe sportive din lume, situat în vestul Parisului, lângă Bois de Boulogne.
Acoperișul retractabil a redus semnificativ întârzierile cauzate de ploaie.
Al doilea teren ca mărime, numit după jucătoarea franceză Suzanne Lenglen.
Găzduiește:
Atmosfera este mai compactă și mai zgomotoasă decât pe Chatrier.
Unul dintre cele mai spectaculoase terenuri din tenis, construit în complexul de sere Jardin des Serres d’Auteuil. Este apreciat pentru designul integrat în grădini botanice și experiența de vizionare.
Roland Garros 2026 a confirmat premiile oficiale, turneul având din nou unul dintre cele mai mari fonduri de premiere din tenisul profesionist.
Fondul total de premiere pentru French Open 2026 este de aproximativ 72 milioane USD, ceea ce reprezintă o creștere de 9,53% față de ediția precedentă. Organizatorii au majorat și sumele pentru jucătorii din calificări și pentru eliminările din tururile timpurii, ca parte a unui efort de a sprijini mai bine jucătorii clasați mai jos în clasament.
Premiile sunt distribuite astfel:
Campion: aproximativ 3,28 milioane USD
Finalist: aproximativ 1,64 milioane USD
Semifinaliști: aproximativ 880.000 USD
Sferturi de finală: aproximativ 550.000 USD
Optimi de finală: aproximativ 335.000 USD
Turul 3: aproximativ 220.000 USD
Turul 2: aproximativ 152.000 USD
Turul 1: aproximativ 102.000 USD
Campioni: aproximativ 703.000 USD pe echipă
Campioni: aproximativ 143.000 USD
Roland Garros rămâne unul dintre turneele cu cele mai mari premii din tenisul mondial.
Roland-Garros începe din nou. Difuzarea se împarte între canale diferite ale France Television și Prime Video.
În Franța, turneul de tenis pe zgură este transmis în direct. France Television își împarte audiența cu Amazon Prime Video.
Dacă ai cont pe Amazon Prime, poți urmări meciurile turneelor Roland Garros. Alternativ, poți urmări semi-finalele și finalele tablourilor de simplu feminin și masculin, de dublu feminin și masculin, precum și finala de la dublu mixt. France 4 va transmite cel puțin două meciuri pe zi în timpul săptămânii de deschidere.
Totodată, poți urmări sesiunile de seară pe Prime Video și toate meciurile pe suporturi digitale ale France TV Sport.
