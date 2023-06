Răspunsul lui Novak Djokovic când a fost întrebat dacă acum el este cel mai mare din istorie. Mesajul pentru Federer și Nadal

Duminică, 11 iunie 2023, Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) și Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP) s-au înfruntat în finala masculină a turneului de la Roland Garros. Sârbul a jucat aproape perfect și s-a impus cu scorul de 7-6 (1), 6-3, 7-5. Astfel, Djokvic și-a trecut în palmares cel de al 23-lea titlu de Grand Slam, record absolut în istoria sportului alb. După acest succes răsunător, sârbul le-a transmis un mesaj emoționant celor doi mari rivali ai săi, Roger Federer și Rafael Nadal.

În finala masculină de la Roland Garros s-au înfruntat Novak Djokovic și Casper Ruud. Cei doi au oferit un spectacol total pe zgura pariziană. În ciuda vârstei sale și a problemelor din ultimul an, sârbul a jucat fabulos și a reușit să-și domine adversarul pe tot parcursul meciului.

Novak Djokovic a câștigat turneul de la Roland Garros și a bifat un record istoric

După trei ore și 16 minute de tenis spectacol, Novak Djokovic s-a impus cu scorul de 7-6 (1), 6-3, 7-5. Astfel, jucătorul sârb a cucerit pentru a treia oară turneul de la Roland Garros, după succesele din 2016 și 2021. Totodată, Djokovic a mai stabilit un record fabulos. El a devenit jucătorul cu cele mai multe titluri de Grand Slam câștigate, și anume 23. Înainte de turneul parizian, sârbul se afla la egalitate cu Rafael Nadal, amândoi având în palmares 22 de trofee. Pe locul trei în acest clasament al giganților tenisului se află Roger Federer, cel care are 20 de titluri de Grand Slam în palmares. În plus, de luni, Novak Djokovic va urca din nou pe primul loc al ierarhiei mondiale, cu 7.595 de puncte, devansându-l astfel pe Carlos Alcaraz, care are 7.175 de puncte.

Djokovic nu se consideră cel mai mare jucător din istorie. Ce spune sârbul despre rivalitatea cu Federer și Nadal

După ce a trasat noi borne istorice în tenisul mondial, Novak Djokovic a oferit câteva declarații memorabile. Sârbul nu se consideră cel mai mare jucător din istorie, având un respect deosebit față de toți foștii mari campioni ai sportului alb. Cu acest prilej, Djokovic a vorbit și despre cei doi mari rivali pe care i-a avut pe parcursul carierei, Roger Federer și Rafael Nadal. Cu multă eleganță, sârbul a explicat că datorită rivalității cu cei doi mari tenismeni a reușit să ajungă la performanțele actuale.

„Eu nu voi spune niciodată că sunt cel mai mare jucător din istorie, pentru că ar fi lipsit de respect faţă de toţi marii campioni din sportul nostru de-a lungul timpului, când tenisul se juca total diferit. Eu consider că toţi campionii din generaţia lor au lăsat o amprentă, o moştenire, iar noi am pavat drumul. Deci, las de o parte această discuţie „cine este cel mai bun” dintre toţi. Eu am o mare încredere în mine şi în capacităţile mele.

Acest trofeu este o nouă confirmare a calităţii tenisului pe care sunt capabil să-l produc. Turneele de Grand Slam sunt prioritatea mea din sezon, în fiecare an, şi în mod special în acest moment al carierei mele. Şi, în măsura în care câştig turnee de Grand Slam, de ce m-aş gândi la retragere? Încă nu am ajuns la capătul drumului! Abia aştept să fiu la Wimbledon.

Mereu m-am comparat cu cei doi (n.r. Rafael Nadal și Roger Federer), pentru că ei sunt cei mai mari rivali pe care i-am avut în carieră. Am mai spus-o și înainte, de multe ori, că ei doi m-au format ca jucător. Ei au contribuit, într-un fel, la toate succesele pe care le-am obținut, datorită rivalității și duelurilor pe care le-am avut.

E uimitor să știu că sunt acum în fața lor la titlurile de Grand Slam. Nu putem uita că ultimii 20 de ani au fost numiți „Epoca de aur’” tenisului masculin. Deci, sunt foarte recunoscător să fac parte dintr-un grup în care se mai află Nadal și Federer.”, a declarat Novak Djokovic.

