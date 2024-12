Călin Donca e pregătit de “război”. Coşmarul nu se mai termină pentru celebrul afacerist: “Nu mă mai sperie nimic”

Lui Călin Donca i-a fost închis, din senin, contul de TikTok cu aproape 1 milion de urmăritori. Astfel, afaceristul a decis să acționeze în judecată compania chinezească și e hotărât să facă tot posibilul pentru a primi daune din partea ei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Călin Donca a făcut declarații explozive despre pașii pe care-i urmează, dar și despre frica pe care alții au încercat să i-o sădească în subconștient.

Afaceristul a adus în discuție inclusiv ideea de a fi din nou arestat, lucru cu care a fost amenințat. În schimb, Călin Donca a menționat că nu-i este teamă de acest lucru, nu de alta, dar… a mai fost acolo, știe cum e!

„Am dat în judecată compania TikTok”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Călin Donca a dezvăluit că ar putea în orice moment să-și deschidă un alt cont de TikTok, însă avocatul acestuia a decis că lucrurile nu pot rămane așa! Astfel, au decis împreună să se adreseze instanței de judecată pentru ca aceasta să facă dreptate în cazul afaceristului.

“Ieri mi-au închis contul de TikTok și astăzi a zis avocatul meu să nu-i lăsăm așa. Puteam să facem alt cont, că oricum urcam înapoi… Ajung la 2-300.000 într-o lună, dar nu ăsta e scopul. Cineva din sutele care sunt în situația mea trebuie să facă ceva. Ieri, din câte am înțeles, au fost închise cam 300 de conturi, deci nu doar al meu. Pe motiv de campanie electorală. Nu avem voie să vorbim, trebuie să stăm așa… cum am stat 35 de ani. Eu n-am făcut în viața mea politică, n-am avut nicio apartenență, nu am făcut afaceri cu statul, nu m-a interesat partea asta. Au speriat mai multe persoane. Pe Mandachi nu l-au speriat că-i închid hotelul? “Mai pune orice și mâine ți-am închis hotelul. Punct”. Pe Sorin Constantinescu l-au chemat la audieri în condițiile în care nu l-au chemat niciodată, dar pe mine, care am fost arestat, mă mai cheamă la audieri? Nu mi-a plăcut ce a vorbit, nu așa se face. I-am trimis mesaj lui Sorin și l-am întrebat de ce face asta. Nu e corect.

Pe mine, care am fost arestat și am stat cu procurorul în fiecare săptămână de vorbă, nu mă mai sperie nimic. Știu cum e să fii arestat, știu că nu se termină viața, știu că te pot ține doar un termen limitat. El are afaceri care merg, eu am afaceri care merg altfel, nu mai au cum să mă lovească în business. Nimeni din România nu a dat TikTok în judecată. Companie mare, că nu ne punem rău cu ea… Și ce? Și dacă e companie mare îi las să-mi încalce drepturile? Nu am dezinformat, mi-am exprimat opinii proprii. Nu-mi închizi un cont cu 650.000 de urmăritori la care lucrez de trei ani de zile. Eu am respectat tot ce zic ei acolo și ei nu respectă ce scriu ei că ar trebui să respecte. În cazul ăsta i-am dat în judecată.

Avocatul meu a dat în judecată acum patru ani Revolutul. Blochează banii oamenilor așa… fără detalii. I-a dat în judecată și-n ziua următoare nu doar că au deblocat contul, ci și-au cerut public scuze. Păi a apărut în toată presa internațională că Revolutul închide conturi fără motiv. Și asta o să apară. Noi luni, când apare chemarea în judecată pe portal, oricum avem dovada că am trimis la tribunal, în momentul acela avocatul meu va trimite în toată Europa. Nu e doar cazul meu. Sunt sute”, a declarat Călin Donca, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„M-au amenințat că mă închid din nou”

Supărarea afaceristului se axează și pe faptul că a încercat, în perioada anterioară, să șteargă de pe Internet clipuri în care era defăimat, fără sorți de îzbândă, însă. Acum, când lucrurile s-au inversat, în privința lui au fost luate măsuri.

„Așa cum eu am încercat să scot video-uri care mă defăimau și n-am reușit pentru că oamenii au dreptul să-și spună părerea… Cum adică? Nu trăiesc din TikTok, nu sunt influencer. Trăim din energie, nu avem noi treabă cu partea asta. Ieri am fost nervos, astăzi deja sunt mai bine. Din fiecare lucru care mi s-a întâmplat rău în viață am câștigat minim dublu decât am pierdut. O să cerem ulterior daune. Prima dată îi dăm în judecată și apoi cerem daune pentru că trebuie să tragem concluzia despre cât mi-a dăunat faptul că n-am putut să accesez contul. Ținând cont că acolo promovăm și proiectele mele, cu parcurile fotovoltaice.

România e plină de pisoi. Ce, eu n-am primit telefoane? “Nu mai vorbi, lasă, că vin după tine, iar te închid…”. Faptul că am fost amenințat nu a făcut decât să mă întărească și să-mi arate că ceea ce fac este bine. Dacă nimeni nu mă bagă în seamă… consideram că ceea ce fac nu am valoare. Și dacă o să mă închidă în arest, eu îmi voi suna avocatul pentru a transmite în online ceea ce aș fi transmis dacă eram în libertate. Puteam să fac asta și prima dată când m-au închis, n-am vrut pentru că am fost speriat, dar de data aceasta ce să mă mai sperie?

L-au luat mascatii pe Bogdan din Brașov, l-au dus la audieri ca martor, după care i-au dat drumul. Dar sar mascații gardul, intră peste tine în casă și te iau ca martor. În ce țară trăim? A pierdut bani! Faptul că i-au blocat acele monede și le-au transferat în portofoliul lor, al statului, unele s-au devalorizat, iar pe altele nu le mai poate vinde. Pierde încontinuu. Ca martor, tu nu ai voie să vezi dosarul la care lucrează procurorul. Tu vrei să te aperi, dar dacă nu-l vezi, cum poți să te aperi? Ca suspect poti să-l vezi, dar ei n-au vrut asta. Miza este mare.

Eu îmi fac datoria, fac ce ține de mine. Cât am fost arestat, îți dai seama că m-a sclintit și pe mine, că nu ieși de acolo la fel cum intri. Pentru ce m-au arestat? Pentru două facturi despre care spun ei că nu sunt reale. Pentru asta mă iei de lângă copii? Eu sunt mafiot? Cu cinci copii acasă, nevastă de 16 ani?”, a încheiat afaceristul.

