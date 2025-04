Carmen Dobrincu, mama celebrilor frați, unul milionar, altul, vedetă PRO TV, a dezvăluit secretele, fără să răsufle! ”Doamne ferește!” Cum a aflat de împăcarea cu Ioana Ignat și ce îi scrie și acum Otniela!

Carmen Dobrincu are deja doi copii vedetă. Cel mare, Sebastian, e milionar în euro la 26 de ani, iar cel mic, David, la 14 ani are propria sa rubrică la Pro TV. Femeia și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO și vorbește despre cei doi fii celebri, despre cum i-a educat și ce n-a fost permis niciodată în familia lor. În ceea ce privește viața sentimentală a fiului cel mare, Carmen Dobrincu spune în ce relație se află cu fosta și actuala iubită a lui Sebastian. De asemenea, aceasta ne-a dezvăluit și care e starea de sănătate a fostului participant de la Survivor și de la Imperiul Leilor, care și-a descoperit o boală auto-imună în urmă cu doi ani.

Carmen Dobrincu, mama lui Sebastian și a lui David, vorbește foarte rar în public despre fiii săi deveniți celebri. Ea însăși mărturisește în exclusivitate pentru CANCAN.RO că e exclus să facă parte din categoria părinților care-și laudă copiii. Chiar dacă are motive să o facă!

În plus, nu s-a băgat niciodată în viața sentimentală a lui Sebastian, milionar la 26 de ani, tocmai pentru că are încredere în alegerea pe care acesta o va face atunci când va decide să-și întemeieze o familie. Mai mult, ea a aflat din presă că fiul său s-a împăcat cu fosta iubită și tot ea ne spune că ține legătura cu Otniela, partenera fiului său dinainte de a se întoarce la Ioana.

Carmen Dobrincu: „Fetele vin, pleacă”

CANCAN.RO: Bună ziua… Ce mai faceți, sunteți pregătită să deveniți soacră mare?

Carmen Dobrincu: Doamne ferește! Știți ceva ce nu știu eu? Chiar nu sunt în temă. Nu m-am băgat niciodată în viața lui. Iar atunci când mi-am spus o părere, am făcut-o cu cuvinte alese. Nu am intrat niciodată cu bocancii… I-am dat libertate încă din momentul în care am văzut că e apt și că nu are înclinații spre ceva rău. Nu am avut probleme din astea adolescentine nici cu David. Sebastian și-a câștigat încrederea. Am văzut cum gândește. Acum ce se mai prostește el… Dar pe de altă parte, fiecare trebuie să-și scrie povestea lui. Sunt încercări, trebuie să copilărească, să cunoască lumea.

CANCAN.RO: V-a prezentat prietenele?

Carmen Dobrincu: Sebastian a fost mai mult setat pe a fi, a se dezvolta decât pe a ieși. Și lui David îi zic, atunci când îmi povestește de colegii lui, că atunci când intervin fetele și stai cu gândul la ele…. Ai timp și pentru asta. Important e să faci ceva ce vorbește despre tine. Fetele vin, pleacă. Asta a făcut și Sebastian, a fost setat pe a învăța și acum sunt încercările lui. Pe de altă parte, cred că e și comod la capitolul acesta. Nu e el genul de aventurier și să-și ocupe mintea cu ieșiri.

Ce spune Carmen Dobrincu despre Otniela și Ioana, fosta și actuala iubită a lui Sebastian

CANCAN.RO: Ați cunoscut-o pe Ioana? Dar pe Otniela? Ce fel de relație aveți?

Carmen Dobrincu: Am aflat din podcast că s-a reîmpăcat cu Ioana. Am foarte mare încredere în el. Știu că e băiat inteligent.

Evident că o cunosc. N-avem nicio relație . El trebuie să o aibă, nu eu. Nu am nicio treabă cu geloziile astea de mamă. Dacă copilul e fericit, nu trebuie să-mi placă mie, ci lui. Să aibă valori comune. Având în vedere vârsta lui, abia are 26 de ani, el nu a copilărit prea mult. E relație serioasă la modul că e persoană publică.

Otniela îmi scrie destul de des, vorbim. Dar nu mă interesează viața lui din acest punct de vedere. Indiferent cum ar fi o fată, n-am niciun stres că el ar intra în vreo relație nepotrivită, cu o persoană toxică și că ar deveni la fel.

CANCAN.RO: Și dacă v-ar face bunică?

Carmen Dobrincu: Mie îmi plac copiii foarte mult. Dar nu cred că se grăbește. Mai trebuie să cunoască, să copilărească. Am înțeles că bunicile sunt mai înțelegătoare, mai relaxate decât mamele. Are planuri mari pe partea lui de business. Supărarea mea mai mare e că aș vrea să se bucure mai mult de viață. Aceste planuri înalte, faptul că simte că poate, îl ține acolo sus. Limitele lui sunt la cotele cele mai înalte. Și Sebastian și David sunt echilibrați, au învățat că nu li se cuvine totul, că dacă-și doresc mai mult decât ne permitem noi, muncesc și fac ei.

Fără bani la școală

CANCAN.RO: Cât de diferiți sunt Sebastian și David?

Carmen Dobrincu: Sebastian a fost mai autodidact, mai ambițios, dar și mult mai timid, mai cuminte, mai liniștit. David ia doar ce-i convine. Vede că dacă depui un efort maxim atunci când ești copil, ai niște rezultate. Dar el mai vrea să iasă… E mic încă. Dar îmi place de el, că deocamdată se concentrează pe ce are de făcut. Sebastian a lăsat și ieșirile, și prieteniile, pentru că altfel nu se putea. A fost extrem de dedicat în ceea ce a făcut. Eu fac parte din categoria mamelor norocoase, că el și-a descoperit de mic ce voia să facă. I-a plăcut, evident, și l-a ținut acolo. Pe când tinerii de azi sunt prea lăsați, au prea mult timp liber și ajung la o vârstă în care nu se cunosc și nu știu ce să facă cu viețile lor. Intră în tot felul de depresii și, din păcate, e singurul mod în care cred că se pot scoate, își găsesc justificări pentru ceea ce fac.

Eu nu i-am învățat cu bani la școală. La sfârșit de săptămână, făceam lista cu Sebastian cu ce vrea să-și ia în pachet. Chiar dacă acum are bani, nu e iubitor de bani. David e mai șmecher, îi cere lui bani. Dar îmi place că Sebastian îl întreabă ce vrea să-și ia, la ce-i folosește.

„Sebastian m-a supărat foarte tare”

CANCAN.RO: Cât de mult contează educația de acasă?

Carmen Dobrincu: Eu îi laud doar când suntem între noi. Pentru că altfel li se urcă în cap. Sebastian m-a supărat când a zis în podcastul lui Măruță că el nu a auzit prea des de la mine un „te iubesc”. Ce-i drept, David spune de cinci ori pe zi, și trebuie să-i răspunzi de fiecare dată că și tu îl iubești. El e mai mămos. Pentru mine a fost un șoc ce a zis. Chiar mi-aș fi dorit să am cât mai mulți copii. Geniile le construiesc părinții. E adevărat că mai târziu e meritul lor. Dar noi am pus educația lor înainte de orice, nu am stat de prietenii, de vacanțe.

Până și-a descoperi vocația în informatică, a făcut multe alte lucruri. Sunt părinți care nu fac eventual decât să le dea bani și să-i lase liberi. Eu mi-am dorit doar să le fiu dedicată. Iar părintele acela care îi spune toată ziua cât de minunat este, atunci copilul nu mai face nimic.

Noi și la sărbători tot șampanie de copii bem. Nu suntem nici cu fumatul, nici cu alcoolul. Nu avem noțiunea asta, hai să bem cu copilul. Asta nu înseamnă că nu mai bem și noi câte un pahar de vin uneori, dar nu cu ei. Că dacă văd în familie asta. Oricum, indiferent de cum îi crești, strada, anturajul vorbesc mai tare decât educația de acasă. Dar când mai au și un fond greșit..

CANCAN.RO: Spuneați că v-a supărat Sebastian.

Carmen Dobrincu: L-am întrebat de ce a zis asta. Dar nu și-a dat seama..A spus că el ce-și mai aduce aminte de la 3,5, 7 ani și că lui nu-i spuneam cum îi zic lui David așa des că-l iubesc.

„Sebastian își pune prea ușor sufletul pe tavă”

CANCAN.RO: Având în vedere că ambii sunt persoane publice, sunteți critică cu aparițiile lor TV?

Carmen Dobrincu: Cu David sunt critică la modul despre cum se prezintă la emisiune. De emoții își mai bagă mâinile în buzunar, iar lumea îl critică pentru asta.

Sebastian își pune prea ușor sufletul pe tavă, e prea sincer și nu toată lumea are cele mai bune intenții. Trebuie să fie puțin mai rezervat. Mereu am avut așteptări de la el, pentru că-l ducea capul. Și știam cât ne am ocupat de el. A făcut și foarte mult sport.

„Boala a intrat în remisie”

CANCAN.RO: Cum se mai simte Sebastian?

Carmen Dobrincu: Boala a intrat în remisie. Se simte mult mai bine. Nu există tratament. Dar îți trebuie odihnă, o viață mai liniștită. Îmi doresc din suflet să se mai relaxeze, să se bucure mai mult de viață. Probabil nopțile nedormite, stă și câte 16 -18 ore treaz…Vacanțe foarte puține..Muncește extraordinar de mult. El e de neoprit, chiar dacă s-a îmbolnăvit. Nimic nu-l zdruncină. Este extrem de matur, a știut mereu ce vrea.

Având în vedere starea de sănătate a lui Sebastian, stresul și munca asta, faptul că s-a ales cu boala autoimună, o boală osoasă, acum doi ani…Când copilul se îmbolnăvește, nimic nu te mai bucură, nici milioanele lui. Ai vrea să facă sport, să mănânce, să fie sănătos. Să se odihnească, dar el nu are limite. Sunt foarte mândră de el, s-a ridicat pe mintea lui. Fericirea, bucuria, sunt însă relative. Dar dacă pe el munca lui îl face fericit…

