“Dușmanul din umbră” al clanului Pian și Vrăjitoarea Vanessa și-au făcut “ritualul” printre vitrine. Toți ochii pe ei!

Surprinși recent de CANCAN.RO la Mall Băneasa, Nat Mincă și Vrăjitoarea Vanessa (Roxana Lider, cunoscută și ca Dalila), au oferit un tablou care combină firescul cotidian cu acel aer de personaj despre care lumea are mereu ceva de spus. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

O ieșire banală la cumpărături s-a transformat rapid într-un mic spectacol urban. O oprire la Sephora pentru câteva achiziții rapide urmată de o pauză la un împinge-tava cu specific asiatic, unde pofta de chinezesc a fost suficient de serioasă încât meniul a fost luat la pachet.

Vanessa a atras toate privirile într-o apariție elegantă, cu rochie neagră, cizme cu toc, bijuterii statement — un lanț de aur solid și cercei care par să valoreze cât un telefon de ultimă generație — completate de o haină de blană purtată cu nonșalanță. Alături, Nat a mers pe registrul lejer. Adidași ultimul răcnet, pantaloni albi de trening și o geacă de aviator american din piele, cu guler de blană, semn că stilurile diferite pot coabita liniștit sub același plafon de mall.

Nat Mincă și Vrăjitoarea Vanessa au ieșit la mall

După cumpărături, scena s-a mutat în parcare, acolo unde Vanessa s-a relaxat cu o țigară, pregătindu-se — cel puțin în imaginația curioșilor — pentru următoarele „dezlegări” și ritualuri despre care se tot vorbește în online. Nat, în schimb, a avut o scurtă întâlnire cu câțiva cunoscuți: salut cordial, câteva minute de conversație, zâmbete și strângeri de mână. Erau prieteni vechi, fani de pe TikTok sau poate viitori clienți pentru magii jucăuși pe pozitiv la prieteni și blesteme pentru dușmani. Rămâne la latitudinea privitorului. Cert este că prezența lor a stârnit interes, așa cum se întâmplă adesea în cazul figurilor intens comentate din spațiul public.

Despre Nat Mincă, presa a scris de-a lungul timpului în diverse contexte, inclusiv despre episoade tensionate și legături personale cu personaje intens mediatizate, relatări care au făcut obiectul investigațiilor jurnalistice și al documentării autorităților. Cei doi însă au părut relaxați, ancorați în prezent și mai degrabă preocupați de lucruri mărunte — mâncare bună, haine, conversații — decât de ecourile trecutului. În fond, între Sephora, chinezesc la pachet și o țigară fumată în parcare, viața publică își vede de drum. Să fie cu noroc și cu cât mai multă magie albă!

