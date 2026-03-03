Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au „împărțit” 400.000 € la plecarea de la restaurant. Diva supremă a dat indicațiile, el s-a conformat imediat

De cele mai multe ori ne așteptăm ca Bianca Drăgușanu să își facă apariția așa cum ne-a obișnuit până acum. Tocuri, ținute bine gândite, părul coafat, accesoriile bine asortate cu outfitul. Dar iată că există și momente în care șatena spune „pas” glam-ului. Sau poate Universul a zis: „Astăzi nu!” Bianca a ieșit cu (aproape) tot familionul la un restaurant chinezesc. Era cu mama ei și fiica pe care o are cu Victor Slav, dar bineînțeles, nu a putut lipsi nici Gabi Bădălău. La final, granițele au fost bine trasate chiar de iubita afaceristului, care a făcut „împărțeala” de 400.000 de euro într-un mod aproape didactic. CANCAN.RO are imagini tari.

Bianca și „gașca” au mers să ia masa la un restaurant cu specific chinezesc. A vrut pesemne să împace și „capra și varza”, cum s-ar spune, așa că a făcut un mix între o parte din familia sa, mai exact mama și fiica ei, dar și Gabi Bădălău. Un fel de reuniune de familie extinsă, dar cu granițele bine trasate, mai ceva ca la Schengen, nu intră oricine, dar mai ales, nu iese nimeni la comun.

Asta pentru că la final, Bianca a „compartimentat” situația, dacă analizăm cu atenție imaginile, în care îi dă indicații lui Gabi de la distanță. Ea, fiica și mama au plecat cu bolidul ei de 250.000 de euro, roz pudrat, iar iubitul separat, în noul lui Lexus, care sare de 130.000 de euro.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, împreună, dar separați

Dar să vorbim despre apariția Biancăi, care e cumva în antiteză cu imaginea pe care vrea ca oamenii să o aibă despre ea. A lăsat tocurile acasă și ținutele fashion și a ales confortul. Cam prea mult confort. Pantaloni largi maro, o jachetă care nu era nici fit, nici oversized, ci era mai degrabă lipsită de orice formă, și adidași. Iar geanta, din alt film! Și ca stil, și din punct de vedere cromatic. Nici coafura nu a fost una „disciplinată”, dimpotrivă. Și-a lăsat părul rebel, cârlionțat și frizzy să fâlfâie liber în bătaia vântului. O apariție diferită față de ce am văzut până acum, dar cine știe, poate nu a avut dispoziția necesară pentru a acorda atenție detaliilor.

Și Gabi Bădălău era îmbrăcat lejer, cu toate că el avea acel vibe fresh, chiar Gen Z am putea spune. La plecare, nu a existat niciun gest tandru, atunci când s-au despărțit. Nu și-au zâmbit, nu s-au sărutat, nu s-au îmbrățișat. Poate mai făceau vreo oprire până la destinația finală, cine știe.

