Gabi Bădălău a pus piciorul în prag şi a scos-o la tablă! Bianca Drăguşanu a primit INTERZIS: “Mie îmi face rău…”

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au avut parte de-a lungul idilei lor de o dragoste cu năbădăi, cu certuri și dulci împăcări. De ceva timp, norii negri au dispărut, iar relația lor pare să fi intrat pe făgașul normal. Ce-i drept însă, deși sunt împreună de ani buni, cei doi postează poze împreună foarte rar sau aproape deloc în ultimul timp. Surprinzător totuși, dat fiind faptul că Bianca face bani frumoși din contractele sale de imagine. Misterul acestei discreții l-a lămurit chiar Gabi Bădălău, care nu e de acord cu expunerea sa, sub nicio formă. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Ea, în speță Bianca Drăgușanu, realizează profituri frumoase din contractele de imagine pe care le are. Orice expunere a sa pe rețelele de socializare îi pot aduce noi venituri. Iar diva autohtonă știe mai bine decât oricine cum să „se vândă”.

El însă, nimeni altul decât Gabi Bădălău, este adeptul unei discreții totale. Chiar și atunci când mama copiilor săi, Claudia Pătrășcanu, l-a atacat din diverse motive, acesta a preferat să aleagă calea instanței, decât să iasă public cu vreo declarație sau cu vreo postare.

„Nu-mi doresc sub nicio formă să fiu vedetă. Și nici influencer. Nu-mi doresc să apar în presă. Am multe de făcut, trebuie să fiu liniștit să-mi termin treburile. Dacă ar fi vreo problemă, o discut în instanță. Vreau să trăiesc pentru copiii mei, pentru familia mea și să fac lucruri bune pentru ei”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Gabi Bădălău: „Am vorbit cu Bianca…”

Ei bine, la fel de liniștit vrea Gabi Bădălău să-și trăiască și idila cu Bianca Drăgușanu, expusă ani de zile și analizată din toate unghiurile. Și se pare că de data aceasta i-a reușit. Pozele de cuplu cu cei doi apar foarte rar sau aproape deloc. De luni bune, și fosta asistentă TV a dispărut din lumina reflectoarelor și evită să vorbească despre relația sa.

„Mie îmi face rău orice expunere. Am vorbit cu Bianca să nu mai posteze poze din vacanțe sau altele cu noi”, a spus afaceristul în exclusivitate pentru CANCAN.RO, lămurind astfel misterul rarelor apariții ale pozelor de cuplu.

Chiar și atunci când Gabi și Bianca ies în oraș, cei doi se feresc de ochii lumii. Sosesc cu mașini separate, și tot la fel și pleacă. Fiecare cum a venit. Fără gesturi tandre în mijlocul străzii, la despărțire. Gesturi pe care cu siguranță le au doar în intimitate. Iar această „rețetă” pare să le fi adus un plus de liniște în relație.

