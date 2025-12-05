Acasă » Exclusiv » Motivul pentru care a fost dat afară din Antenă! DJ-ul lui Capatos, trimis în judecată! Riscă până la 2 ani de închisoare

Motivul pentru care a fost dat afară din Antenă! DJ-ul lui Capatos, trimis în judecată! Riscă până la 2 ani de închisoare

De: Keva Iosif 05/12/2025 | 11:51
Motivul pentru care a fost dat afară din Antenă! DJ-ul lui Capatos, trimis în judecată! Riscă până la 2 ani de închisoare

Lucrurile se complică pentru DJ-ul Silviu Andrei, asistentul lui Dan Capatos în emisiunea Un show păcătos! După ce CANCAN.RO  a dezvăluit în exclusivitate că va fi dat afară, odată cu prezentatorul, am aflat și motivul real! 

Surse din Parchet au declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că Silviu Andrei a fost chemat săptămâna trecută pentru a i se aduce la cunoștință faptul că va fi trimis în judecată!

Totul se leagă de un incident violent petrecut în luna februarie, în clubul Fratelli, unde DJ-ul ar fi reacționat extrem de agresiv la comentariile unui bărbat.

Silviu Andrei, dj-ul lui Dan Capatos, scandal la Fratelli. sursă - social media

Loviturile au fost atât de puternice, încât victima a ajuns la Spitalul Floreasca, iar autoritățile au deschis o anchetă care s-a finalizat cu trimiterea lui Silviu Andrei în fața instanței, unde va fi judecat pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Se pare că acesta a fost și motivul care i-a determinat pe șefii postului să încheie colaborarea cu el, nu doar cu Dan Capatos.

Conform articolului 371 din Codul Penal, „fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor, tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.” Iar în cazul în care s-ar fi folosit de vreun obiect periculos, pedeapsa ar fi putut fi și mai mare.

Se pare că, pe lângă pierderea locului de muncă la Un show păcătos, Silviu Andrei se confruntă acum cu consecințe legale serioase care i-ar putea schimba radical viața.

CITEȘTE ȘI: Cine îi ia locul lui Dan Capatos la Un show păcătos. Prezentatorul de la Antena Stars a făcut anunțul: ”Vă las pe mâini bune!”

NU RATA: Cum arată Andrei, băiatul lui Dan Capatos? Are 14 ani și este o prezență rară în spațiul public

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Familia și apropiații, în lacrimi la căpătâiul lui Adrian Pleșca. Artan, condus pe ultimul drum!
Exclusiv
Familia și apropiații, în lacrimi la căpătâiul lui Adrian Pleșca. Artan, condus pe ultimul drum!
Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă! Ce se va întâmpla cu prezentatorul
Exclusiv
Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă! Ce se va întâmpla cu prezentatorul
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
Click.ro
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…”...
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit un sens giratoriu din Oradea
Digi 24
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit...
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
Digi24
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Familia și apropiații, în lacrimi la căpătâiul lui Adrian Pleșca. Artan, condus pe ultimul drum!
Familia și apropiații, în lacrimi la căpătâiul lui Adrian Pleșca. Artan, condus pe ultimul drum!
Imagini îngrijorătoare cu milionarul Gianluca Vacchi! Fanii se tem că ascunde o boală gravă
Imagini îngrijorătoare cu milionarul Gianluca Vacchi! Fanii se tem că ascunde o boală gravă
Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Oana Ungureanu a mers peste senatoarea POT! Cum a reacționat Valentina Aldea când soția iubitului ...
Oana Ungureanu a mers peste senatoarea POT! Cum a reacționat Valentina Aldea când soția iubitului său i-a cerut Mercedesul primit cadou de la bărbat
Pericol lângă București! Viitura a rupt mai multe poduri, după ce Barajul Mihăilești a fost golit
Pericol lângă București! Viitura a rupt mai multe poduri, după ce Barajul Mihăilești a fost golit
Surpriză uriașă: cine e pe locul 3 în ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei? Candidatul care ...
Surpriză uriașă: cine e pe locul 3 în ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei? Candidatul care vine puternic din urmă
Vezi toate știrile
×