Motivul pentru care a fost dat afară din Antenă! DJ-ul lui Capatos, trimis în judecată! Riscă până la 2 ani de închisoare

Lucrurile se complică pentru DJ-ul Silviu Andrei, asistentul lui Dan Capatos în emisiunea Un show păcătos! După ce CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate că va fi dat afară, odată cu prezentatorul, am aflat și motivul real!

Surse din Parchet au declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că Silviu Andrei a fost chemat săptămâna trecută pentru a i se aduce la cunoștință faptul că va fi trimis în judecată!

Totul se leagă de un incident violent petrecut în luna februarie, în clubul Fratelli, unde DJ-ul ar fi reacționat extrem de agresiv la comentariile unui bărbat.

Loviturile au fost atât de puternice, încât victima a ajuns la Spitalul Floreasca, iar autoritățile au deschis o anchetă care s-a finalizat cu trimiterea lui Silviu Andrei în fața instanței, unde va fi judecat pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Se pare că acesta a fost și motivul care i-a determinat pe șefii postului să încheie colaborarea cu el, nu doar cu Dan Capatos.

Conform articolului 371 din Codul Penal, „fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor, tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.” Iar în cazul în care s-ar fi folosit de vreun obiect periculos, pedeapsa ar fi putut fi și mai mare.

Se pare că, pe lângă pierderea locului de muncă la Un show păcătos, Silviu Andrei se confruntă acum cu consecințe legale serioase care i-ar putea schimba radical viața.

CITEȘTE ȘI: Cine îi ia locul lui Dan Capatos la Un show păcătos. Prezentatorul de la Antena Stars a făcut anunțul: ”Vă las pe mâini bune!”

NU RATA: Cum arată Andrei, băiatul lui Dan Capatos? Are 14 ani și este o prezență rară în spațiul public

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.