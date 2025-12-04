Dan Capatos, dat afară de la Antenă, “la pachet” cu Silviu Andrei! Breaking news în lumea televiziunii

Dan Capatos e OUT de la Antena 1. Decizia a zguduit întreaga televiziune! Oficial, motivul invocat este „încheierea contractului la final de an”, sursele CANCAN.RO din interior spun altceva: scandalul declanșat de Cristian Rizea, care l-a acuzat public pe prezentator că i-ar fi „furnizat femei”, dar și alte acuzații extrem de grave de proxenetism, ar fi fost, de fapt, motivul pentru care boșii ar fi luat această decizie radicală. Toate amănuntele în rândurile de mai jos!

Dan Capatos părăsește Antena 1 după mai bine de un deceniu și jumătate în trust, dar nu pleacă singur. Fostul politician, Cristian Rizea, cunoscut pentru dezvăluirile sale fără perdea, a făcut recent mai multe acuzații grave la adresa prezentatorului care au avut un impact major, se pare, asupra viitorului acestuia la cârma emisiunii.

„Băi, ***, bă, să-ți dau lista, mă. Și la cine ai mai dat gagici? Să-mi spui mie cât ai dat lui Borcea? Să-mi spui? Să-ți dau eu, mă, lista, mă, ****?

Păi asta faci tu, mă, prostituție la emisiunea ta. La emisiunea ta ai prostituție! Băi, știi ce-mi plăcea? Bă, când erau astea, de pe vremea lui Daniela Crudu și Bianca… Băi, știți cum zicea? Băi, și acum, dacă vă uitați… Programul, în pauzele alea, când fac ei în public, programul conține plasare de produse.

Băi, am zis mereu că-i zic asta: plasare de produse ****, bă! Băi, incredibil ce se potrivește asta!

Programul… emisiunea… conține plasare de produse. Băi, incredibil! Când vedeți: plasare de produse ****. Adică se potrivește perfect. Că tu asta faci. Tu asta faci.

Iar fetele astea și-au crescut cota prin tine, corect. Că inițial aveau 200-300… 200 așa… 200… și apoi au sărit peste 500.”

Al doilea „tăiat” pe listă este chiar DJ Andrei, prieten apropiat al lui Capatos și om de bază în emisiune. Deși oficial se vorbește tot despre „încetarea colaborării”, surse din interiorul Antenei 1 spun că decizia are la bază un incident mai vechi: altercația în care a fost implicat anul trecut și pe care nu și-a asumat-o la momentul respectiv.

Ancheta autorităților a mers însă mai departe, iar informațiile ajunse la conducerea Antenei 1 au determinat ruptura.

Ședință tensionată cu directorul Antenelor

Totul s-a decis astăzi, într-o ședință condusă de Cristian Barbărasă, directorul care semnează toate contractele vedetelor Antena Group. Acesta este recunoscut ca nu acceptă “derapaje” indiferent de numele starurilor, iar după o discuție lungă verdictul a venit sec și ferm: nici Capatos, nici DJ Andrei nu mai fac parte din planurile postului pentru 2026.

Mai rămâne de stabilit doar modul în care se va face despărțirea, eventualele salarii compensatorii, data încetării și celelalte clauze.

