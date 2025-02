Cum arată Andrei, băiatul lui Dan Capatos? Are 14 ani și este o prezență rară în spațiul public

Dan Capatos (51 de ani) are o carieră de peste 30 de ani în jurnalism și a devenit foarte cunoscut. Totuși, prezentatorul de la Antena Stars a fost foarte discret cu viața lui personală, mai ales în ceea ce îl privește pe fiul său, Andrei. Adolescentul are 14 ani și este o prezență foarte rară. De curând, el și-a sărbătorit ziua de naștere, iar Cătălin Măruță a făcut publice mai multe imagini cu băiatul.

Sâmbătă, 15 februarie, fiul lui Dan Capatos a împlinit 14 ani și a sărbătorit într-un mod inedit. La aniversarea sa, a fost prezent și Cătălin Măruță, însoțit de cei doi copii ai săi, Eva și David. Cei doi băieți ai prezentatorilor TV sunt de aceeași vârstă.

Andrei și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod inedit, la karting. Printre invitați s-a numărat și Cătălin Măruță, care a venit însoțit de cei doi copii ai săi, Eva și David. Chiar dacă lucrează la posturi de televiziune diferite, soțul Andrei și Dan Capatos sunt foarte buni prieteni.

Prezentatorul de la Pro TV a profitat de ocazie și a publicat mai multe imagini de la aniversare. De asemenea, fotografiile au fost însoțite și de un mesaj special. Postarea lui Cătălin Măruță a adunat rapid mii de aprecieri.

Andrei este înscris la Dinamo, clubul sportiv de suflet al tatălui său, și a reușit să facă performanță. La 12 ani, în 2023, se afla pe locul 52 în topul Federației Române de Tenis. Dan Capatos este foarte mândru de băiatul lui și se laudă cu reușitele sale de câte ori are ocazie. Totuși, cel mai mare susținător al adolescentului este mama sa, Monica.

„Facem totul cu pasiune, în fiecare zi o oră și jumătate, cu tot cu pregătire fizică, trei ore. Mai avem timp și de școală și chiar avem rezultate foarte bune. Eu mă aflu pe locul 52, la 12 ani. Am câștigat mai multe turnee. Am în jur de 15 cupe în FRT. Mai am medalii și la amatori, dar cele mai importante sunt din FRT.

Mama mă susține cel mai mult. Fotbalul nu era pentru mine, era dur. Tenisul este elegant, nu este cu bătaie, cu lovituri. La fotbal m-a dus tata. Mă susține și tata în tenis, dar el vrea mai mult fotbal. Încă mai speră”, a spus băiatul lui Dan Capatos, în urmă cu doi ani, la Antena Stars.