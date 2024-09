Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Dan Capatos. Apariția rară a Monicăi la un eveniment

Dan Capatos este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România. De ani de zile, acesta se află în lumina reflectoarelor și este apreciat de public. Însă, deși toată lumea îl știe pe el, puțini sunt cei care știu cine este soția sa și cu ce se ocupă. Prezentatorul trăiește de mult timp o frumoasă poveste de dragoste, iar recent și-a făcut apariția la un eveniment alături de partenera sa. Fanii au fost încântați când au văzut-o pe Monica.

Monica și Dan Capatos trăiesc o frumoasă poveste de iubire de 24 de ani. La momentul în care s-au cunoscut ambii erau implicați în alte relații, însă la scurt timp au format un cuplu, căci nu s-au putut opune sentimentelor puternice. De atunci sunt cât se poate de fericiți împreună, însă de-a lungul timpului au preferat să își țină relația departe de ochii curioșilor.

Așa cum spuneam, deși se iubesc de ani de zile, Monica și Dan Capatos au preferat să nu își expună relația. În timp ce soțul ei se află în lumina reflectoarelor și apare zilnic pe micile ecrane, Monica este o fire cu mult mai discretă, iar aparițiile sale publice sunt extrem de rare. Nici pe rețelele sociale Monica nu este prea activă și preferă să stea în umbră.

Însă, recent, Dan Capatos și-a surprins fanii din mediul online și a postat o fotografie în care apare alături de soția sa. Cei doi au participat la un eveniment, acolo unde au mers îmbrăcați la patru ace. Monica, de profesie jurnalist, a strălucit la brațul soțului ei și a ales să poarte o rochie neagră, lungă, cu umerii goi. Fanii prezentatorului TV au fost în extaz când au văzut fotografia de cuplu și au complimentat-o din plin pe Monica.

Așa cum spuneam, Dan și Monica s-au cunoscut în urmă cu mulți an. La acea vreme, ambii erau implicați în alte relații, iar jurnalista chiar era în pragul nunții. Însă, atunci când l-a văzut pe Dan Capatos aceasta a știut că el este bărbatul potrivit pentru ea, așa că a anulat nunta, urmându-și inima.

„Ea avea nunta pregătită şi fixată peste trei luni, cu invitațiile date, dar din momentul în care ne-am văzut s-a hotărât să anuleze tot ca să nu rişte un divorţ urât. A fost o relație tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie la Media Pro şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap, pentru că fiecare dintre noi eram angrenați într-o relaţie, ea, chiar foarte avansată.

Suntem de ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult. Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente. Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, mărturisea Dan Capatos, în urmă cu ceva timp.