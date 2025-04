Fosta concurentă de la iUmor care suferă de leucemie face noi dezvăluiri despre diagnosticul care i-a schimbat viața: ”Îmi este foarte frică”

O fostă concurentă de la iUmor trece prin clipe dificile și a decis să împărtășească această „cursă a vieții ei” cu urmăritorii săi. Bianca, cunoscută publicului de pe TikTok drept Bia Trs, a aflat recent că suferă de leucemie, iar viața ei s-a schimbat complet.

Renumită pe TikTok pentru umorul ei, Bianca și-a obișnuit fanii cu content distractiv și povești captivante din viața ei. Însă, în ultima perioadă, influencerița nu mai are la fel de multe povești amuzante de împărtășit, asta pentru că diagnosticul crunt i-a schimbat viața.

CITEȘTE ȘI: Boala gravă de care suferă una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la DIGI 24. A primit diagnosticul crunt în urmă cu 5 ani

Totul a început în luna martie atunci când, după un control la medic, aceasta a primit diagnosticul crunt: leucemie. Șocul a fost atât de mare pentru ea, cât și pentru urmăritorii săi care o apreciau și se încărcau cu energie pozitivă de la ea.

Fosta concurentă de la iUmor a povestit șocul pe care l-a trăit atunci când a primit vestea. Bianca se afla alături de mama ei atunci când a aflat că este suspectă de leucemie.

„Am leucemie. Am descoperit-o luni. De luni sunt internată, dar sunt bine. Luni am fost la analize. Analize de sânge. Fix după ce le-am făcut, doctorul ne-a zis mie și mamei mele că putem pleca și că ne va suna dumnealui ca să ne spună ce și cum. La nici 10 minute după ce am plecat din incinta spitalului, domnul doctor a sunat-o pe mama i-a spus: ‘vă rog să vă întoarceți că trebuie să vorbim neapărat’.

Am ajuns la spital (…) mi-a adus la cunoștință faptul că am aproximativ 130.000 de leucocite, când maximul este de 10.000. Mi-a spus că mă suspectează de leucemie, moment în care mie mi s-a tăiat filmul. Evident, e un șoc pe care nu pot să îl descriu în cuvinte”, a spus fosta concurentă de la iUmor.