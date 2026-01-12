S-a depășit recordul! La Survivor 2026 a intrat cel mai bătrân concurent din istoria show-ului

Survivor România 2026 marchează un moment important în evoluția formatului, odată cu intrarea lui Cristian Boureanu, în vârstă de 53 de ani, cel mai bătrân participant care a acceptat provocarea competiției până în prezent.

Fost politician și om de afaceri, Boureanu intră în sezonul „Faimoși vs Războinici”, într-o ediție care continuă să extindă diversitatea de vârstă și experiență a concurenților.

Survivor 2026 a depășit recordul de vârstă

Show-ul Survivor România, lansat pe 18 ianuarie 2020 la Kanal D, reprezintă adaptarea locală a formatului internațional Survivor. Concurenții, numiți „rătăciți”, sunt împărțiți în două triburi: „Faimoșii”, alcătuiți din personalități publice, și „Războinicii”, formați din oameni obișnuiți.

În primele două sezoane, premiul a fost de 50.000 €, iar din sezonul 3 a crescut la 100.000 €. De-a lungul celor șapte sezoane, 200 de persoane au participat la competiție, iar 26 au revenit pentru o a doua șansă.

Datele istorice arată că Boureanu depășește recordul anterior de vârstă, stabilit de Relu Pănescu, care a intrat în competiție la 52 de ani în sezonul All Stars. Pănescu, antreprenor din Arad, a participat și în sezonul 3, unde a fost eliminat pe poziția 13, acumulând 12 voturi împotrivă și un procent de 33,9%. În All Stars, a terminat pe locul 24, cu 4 voturi împotrivă și un procent de 23,1%.

Noul sezon aduce cel mai bătrân concurent din istoria show-ului

Un alt concurent apropiat ca vârstă este Cătălin Zmărăndescu, care a intrat în Survivor la 51 de ani în sezonul All Stars și la 49 de ani în sezonul 3. În All Stars, a încheiat pe locul 17, cu 15 voturi împotrivă și un procent de 32%, iar în sezonul 3 a fost eliminat pe poziția 17, având 7 voturi împotrivă și un procent de 56,7%.

Lista participanților veterani continuă cu Larisa Uță (48 de ani), antrenoare de fitness, Vica Blochina (47 de ani), personalitate TV, și Kamara Ghedi (47 de ani), cântăreț. În sezonul 6, Mihai „Bitză” Biță a concurat la 46 de ani, iar Ovidiu „Uwe Dai” Măcinic, tot la 46 de ani, a reușit să câștige competiția, acumulând 11 voturi împotrivă și un procent de 63,7%.

CITEŞTE ŞI: Știm următorul eliminat de la Survivor 2026. Antena 1 a scos-o din joc pe preferata fanilor

Naba Salem, aproape de leșin la Survivor 2026! Ce probleme de sănătate are Faimoasa: „M-a luat panica. Mă simt foarte rău”