Știm următorul eliminat de la Survivor 2026. Antena 1 a scos-o din joc pe preferata fanilor + înlocuitor surpriză

Survivor a debutat pe 9 ianuarie și a avut loc deja prima eliminare. Iustin, din echipa Faimoșilor, a fost trimis acasă în urma duelului cu Larisa Ută. De acum, un alt reprezentant din echipa vedetelor va pleca acasă și nu din cauza probelor sportive.

Naba Salem, eliminată de la Survivor 2026

Următorul episod care se va difuza la Antena 1 va duce tensiunea la cote maxime. În timpul unei probe în care concurentul care va intra în probă va fi cărat pe umeri de patru dintre coechipierii săi, Naba Salem, cade și se lovește serios.

În trailerul pentru episodul care va fi difuzat vineri, se vede cum fosta ispită de la Insula iubirii se prăbușește și ambulanța intervine de urgență. Naba plânge în hohote pe nisipul din Republica Dominicană și după ce va ajunge la spital, aceasta va fi trimisă acasă din cauza problemelor fizice. Se știa deja că aceasta va fi următoarea care va pleca acasă de la Survivor, însă nu se aflase și motivul.

Marian Godină, următorul faimos de la Survivor?!

Rămâne de văzut cu cine vor întări cei de la Antena 1 echipa Faimoșilor după aceste două plecări, ale lui Iustin și Naba Salem. Conform unor informații apărute pe site-urile de socializare, un posibil concurent ar putea fi chiar Marian Godină, după cum s-a scris pe Facebook, după ce omul legii a anunțat pe pagina sa că va dispărea din online pentru următoarele luni și următoarele postări care vor apărea pe rețelele sociale care-i poartă numele îi vor aparține soției sale și nu lui, dând de înțeles că ar putea pleca chiar el în Republica Dominicană, acolo unde se filmează Survivor:

”În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. ​Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde.

​Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate.

​Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul „pentru creșterea copilului”. M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea. Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință. Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec 3 sau chiar 4 luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate.

​În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni, am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată. Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului.

​Așadar, în perioada următoare voi fi în concediu fără plată: nu voi lua niciun ban de la angajator și nici nu mi se va considera vechime această perioadă, iar aceste lucruri mă vor face să dorm mult mai liniștit. PS e posibil și să mă întorc mult mai repede”, este mesajul lansat de Marian Godină în online.

Citește și:

Ce afaceri are Ceanu Zheng în România. Tocmai a „bătut palma” cu firme din China pentru o colaborare extrem de profitabilă

Cristian Boureanu și Călin Donca s-au pulverizat la consiliul Survivor 2026! Acuzații grave după ce a căzut baraca pe Faimoși: „Nu e normal ce s-a întâmplat”