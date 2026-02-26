Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul

Durere fără margini într-o familie din Argeș! Daniela, o femeie de 37 de ani, s-a stins din viață după doar 48 de ore de când își sărbătorise ziua de naștere alături de cei dragi.

Daniela este o tânără mămică din Costești, județul Argeș, care a murit subit imediat după ce și-a sărbătorit ziua de naștere alături de prieteni și familie. Un copil de doar câteva luni a rămas orfan și va crește fără să își cunoască mama. Potrivit apropiaților, Daniela și soțul ei au făcut eforturi imense pentru a deveni părinți, vis pe care reușiseră să îl realizeze după numeroase tratamente de fertilizare.

Daniela a murit din cauza unei boli terminale

Daniela avea toată viața înainte, devenise recent mamă și era o femeie iubită și apreciată de către soțul ei. Din nefericire, în luna mai a anului trecut, a fost diagnosticată cu o boală terminală, însă nu a încetat nicio clipă să spere la o minune și la ziua la care își va ține bebelușul în brațe.

Au urmat zile și nopți petrecute pe holurile spitalelor, însă Daniela nu s-a dat bătută și a continuat să lupte pentru cei pe care îi iubea. Din păcate, boala a fost mai puternică. Soarta a făcut ca Daniela să își dea ultima suflare la doar două zile de când își sărbătorise ziua de naștere, reuniune la care i-a avut alături pe toți cei dragi.

Ultimul mesaj trimis prietenei sale, în urmă cu o săptămână înainte să se stingă, Daniela se plângea de o durere de cap, însă nimeni nu se gândea că situația ar putea căpăta o turnură dramatică. Într-un mesaj de adio, prietena tinerei mame își strigă durerea pe o rețea de socializare.

„Nu m-am gândit niciodată că va veni momentul să vorbesc la trecut despre tine, draga mea prietenă. Ai fost ca sora mea mai mică. Nu pot sa cred că nu mai ești nici pentru noi, dar mai ales pentru fetița ta. Drum lin printre îngeri și odihnă veșnică, Dănuță! Nu te vom uita niciodată”, a fost mesajul transmis de una dintre prietenele Danielei.

