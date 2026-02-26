Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de familie și casă

Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de familie și casă

De: Alina Drăgan 26/02/2026 | 19:08
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de familie și casă
Sfârșit tragic pentru Liliana /Foto: Facebook

Sfârșit tragic pentru Liliana, o tânără de numai 35 de ani! Aceasta și-a dat ultima suflare departe de casă, în Italia. Femeia a murit pe un pat de spital, fiind în cele din urmă răpusă de o boală grea. În urma ei a rămas un copil de 14 ani, care nu o să își mai vadă niciodată mama.

În vârstă de 35 de ani, Liliana Caisîn, o tânără originară din Republica Moldova, locuia de o perioadă de timp în Italia. Tot aici și-a dat și ultima suflare, pe un pat de spital.

Sfârșit tragic pentru Liliana

De o perioadă, Liliana Caisîn ducea o lupă grea cu o boală nemiloasă. A încercat să iasă învingătoare, însă în cele din urmă corpul ei a cedat. Femeia și-a dat ultima suflare la spitalul Sant Anna din Brescia, acolo unde era internată.

Veste tristă a decesului a fost făcută în mediul online, chiar pe pagina de Facebook a Lilianei: „Din păcate ne-a părăsit ca să fie alături de îngeri”, sunt cuvinte transmise de familia ei.

Liliana a lăsat în urmă un fiu în vârstă de 14 ani, care nu o să își mai vadă niciodată mama. După moartea femeii, comunitatea s-a mobilizat și a fost organizată o strângere de fonduri pe o platformă cunoscută pentru astfel de acțiuni.

Oamenii strâng bani pentru ca toate cheltuielile de înmormântare să fie acoperite. Obiectivul este acela de a aduna suma de 7.000 de euro, până acum fiind strânși doar 5.324 de euro.

„Cu inimile zdrobite, anunțăm că Liliana Caisîn, doar 35 de ani, născută în satul Speia, r-ul Anenii Noi, Moldova, s-a stins din viață azi seara, după o luptă grea cu boala la spitalul Sant Anna din Brescia.

A plecat mult prea devreme, lăsând în urmă un băiat de numai 14 ani, care și-a pierdut cea mai mare alinare – mama lui. Durerea este de nedescris. În aceste momente cumplite, familia are nevoie de sprijin pentru a putea acoperi cheltuielile de înmormântare.

Orice donație, oricât de mică, înseamnă enorm. Dacă nu puteți contribui, vă rugăm să distribuiți această campanie”, scrie pe pagina campaniei.

Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul

Doliu în lumea fotbalului! A murit Ilhan Mustafa, fostul jucător legendar de la Farul Constanța

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Știri
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. Ce a făcut imediat după
Știri
Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. Ce…
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la...
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. ...
Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. Ce a făcut imediat după
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. ...
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
Singurul aliment care poate fi consumat în dietă și în Postul Paștelui, potrivit dr. nutriționist ...
Singurul aliment care poate fi consumat în dietă și în Postul Paștelui, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Nu există un produs cu mai puține calorii”
Cătălin Botezatu face lumină după imaginile care au înnebunit fanele: „Oamenii pot să se iubească ...
Cătălin Botezatu face lumină după imaginile care au înnebunit fanele: „Oamenii pot să se iubească și în alt fel”
Scandal după finala Power Couple 2026. Fanii emisiunii de la Antena 1 au răbufnit: ”Ești praf!”
Scandal după finala Power Couple 2026. Fanii emisiunii de la Antena 1 au răbufnit: ”Ești praf!”
Vezi toate știrile
×