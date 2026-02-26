Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de familie și casă

Sfârșit tragic pentru Liliana, o tânără de numai 35 de ani! Aceasta și-a dat ultima suflare departe de casă, în Italia. Femeia a murit pe un pat de spital, fiind în cele din urmă răpusă de o boală grea. În urma ei a rămas un copil de 14 ani, care nu o să își mai vadă niciodată mama.

În vârstă de 35 de ani, Liliana Caisîn, o tânără originară din Republica Moldova, locuia de o perioadă de timp în Italia. Tot aici și-a dat și ultima suflare, pe un pat de spital.

Sfârșit tragic pentru Liliana

De o perioadă, Liliana Caisîn ducea o lupă grea cu o boală nemiloasă. A încercat să iasă învingătoare, însă în cele din urmă corpul ei a cedat. Femeia și-a dat ultima suflare la spitalul Sant Anna din Brescia, acolo unde era internată.

Veste tristă a decesului a fost făcută în mediul online, chiar pe pagina de Facebook a Lilianei: „Din păcate ne-a părăsit ca să fie alături de îngeri”, sunt cuvinte transmise de familia ei.

Liliana a lăsat în urmă un fiu în vârstă de 14 ani, care nu o să își mai vadă niciodată mama. După moartea femeii, comunitatea s-a mobilizat și a fost organizată o strângere de fonduri pe o platformă cunoscută pentru astfel de acțiuni.

Oamenii strâng bani pentru ca toate cheltuielile de înmormântare să fie acoperite. Obiectivul este acela de a aduna suma de 7.000 de euro, până acum fiind strânși doar 5.324 de euro.

„Cu inimile zdrobite, anunțăm că Liliana Caisîn, doar 35 de ani, născută în satul Speia, r-ul Anenii Noi, Moldova, s-a stins din viață azi seara, după o luptă grea cu boala la spitalul Sant Anna din Brescia. A plecat mult prea devreme, lăsând în urmă un băiat de numai 14 ani, care și-a pierdut cea mai mare alinare – mama lui. Durerea este de nedescris. În aceste momente cumplite, familia are nevoie de sprijin pentru a putea acoperi cheltuielile de înmormântare. Orice donație, oricât de mică, înseamnă enorm. Dacă nu puteți contribui, vă rugăm să distribuiți această campanie”, scrie pe pagina campaniei.

