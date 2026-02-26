Cutremur în România, joi seară! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut seismul

A fost cutremur în România! Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului notează că în seara zilei de joi, 26 februarie, un seism s-a produs în zona seismică Vrancea.

Joi, 26 februarie 2026, un seism cu magnitudinea de 4,4 grade pe Scara Richer s-a produs în zona seismică Vrancea. Cutremurul s-a produs la ora locală a României 19:21:51, la o adâncime de 120 km, potrivit informațiilor oferite de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarele orase:

39 km Vest de Focșani

72 km Est de Sfântul Gheorghe

76 km Nord de Buzău

83 km Sud de Bacău

86 km Sud-Vest de Bârlad

88 km Est de Brașov

”În ziua de 26 Februarie 2026, la ora 19:21:51 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 120.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39 km V de Focşani, 72 km E de Sfântu-Gheorghe, 76 km N de Buzău, 83 km S de Bacău, 86 km SV de Bârlad, 88 km E de Braşov.”, a transmis Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul din această seară a avut loc la mai puțin de 24 de ore de alte două cutremure – înregistrate în dimineața zilei de joi, 26 februarie.

Cele două au lovit zona seismică din Vrancea. Primul seism înregistrat a fost la ora 00:31, în noaptea de miercuri spre joi. Acesta a avut magnitudinea de 2,7 și s-a produs în Vrancea, în județul Buzău, cu o adâncime de 124,6 km. Cutremurul s-a simțit în orașele:

Buzău (49 km nord-vest)

Sfântul Gheorghe (64 km sud-est)

Brașov (65 km), Focșani (65 km vest)

Ploiești (66 km nord-est)

Târgoviște (96 km nord-est).

Cel de-al doilea cutremur, cel de azi dimineață a avut loc în jurul orei 05:37. A avut o magnitudine ceva mai mare, de 3.3 pe scara Richter. De asemenea, a avut o adâncime de 119,9 km. Acesta s-a resimțit în apropiere de:

Focșani (31 km vest)

Buzău (61 km nord)

Sfântul Gheorghe (80 km est)

Bârlad (90 km sud-vest)

Brașov (92 km est).

