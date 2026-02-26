BANC | Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă: „Cine a băut ieri?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă: „Cine a băut ieri?”. Ești pregătit să răzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă:

– Cine a băut ieri?

Nimeni, nimic…

– Mai întreb o dată, cine a băut ieri?

Se aude o voce din mulțime:

– Eu, șefu’, eu am băut ieri…

Șeful:

-Ok, hai să ne drogăm!! Restul la muncă!!!

Alte bancuri amuzante

Un şef către altul:

– Eu întotdeauna iau cu mine în pat un pix şi o foaie… În cazul în care îmi trece ceva prin minte.

– Eu prefer să îmi iau secretara!

„Mă cheamă şefu’ la el în birou”

Mă cheamă şefu’ la el în birou astăzi şi-mi spune:

“Am observat că în ultima vreme cam moţăi în timpul şedinţelor. Dormi îndeajuns?”.

“Nu prea, îi zic, şedinţele sunt tot mai scurte.”

Șeful își întreabă angajatul

Şeful îşi întreabă angajatul:

– Îţi place berea caldă?

– Bineînţeles că nu.

– Dar femeile transpirate îţi plac?

– Nu.

– Atunci înseamnă că îţi vei lua concediu în timpul iernii.

„Ce ai când şeful este neamţ?”

– Ce ai când şeful este neamţ?

– Ai organizare, ai eficienţă, ai randament.

– Ce ai când şeful este evreu?

– Ai o afacere, ai venituri, ai profit.

– Ce ai când şeful este român?

– Ai griji şi datorii!

„Firma asta parcă e casă de nebuni”

Directorul începu să ţipe:

– Nu se mai poate, firma asta parcă e casă de nebuni!

– Nu, răspunse un salariat, e mai rău.

– Cum adică mai rău? urlă directorul.

– Într-o casă de nebuni, măcar directorul e sănătos.

