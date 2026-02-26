BANC | Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă: „Cine a băut ieri?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă: „Cine a băut ieri?”. Ești pregătit să răzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?
Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă:
– Cine a băut ieri?
Nimeni, nimic…
– Mai întreb o dată, cine a băut ieri?
Se aude o voce din mulțime:
– Eu, șefu’, eu am băut ieri…
Șeful:
-Ok, hai să ne drogăm!! Restul la muncă!!!
– Eu întotdeauna iau cu mine în pat un pix şi o foaie… În cazul în care îmi trece ceva prin minte.
– Eu prefer să îmi iau secretara!
Mă cheamă şefu’ la el în birou astăzi şi-mi spune:
“Am observat că în ultima vreme cam moţăi în timpul şedinţelor. Dormi îndeajuns?”.
“Nu prea, îi zic, şedinţele sunt tot mai scurte.”
Şeful îşi întreabă angajatul:
– Îţi place berea caldă?
– Bineînţeles că nu.
– Dar femeile transpirate îţi plac?
– Nu.
– Atunci înseamnă că îţi vei lua concediu în timpul iernii.
– Ce ai când şeful este neamţ?
– Ai organizare, ai eficienţă, ai randament.
– Ce ai când şeful este evreu?
– Ai o afacere, ai venituri, ai profit.
– Ce ai când şeful este român?
– Ai griji şi datorii!
Directorul începu să ţipe:
– Nu se mai poate, firma asta parcă e casă de nebuni!
– Nu, răspunse un salariat, e mai rău.
– Cum adică mai rău? urlă directorul.
– Într-o casă de nebuni, măcar directorul e sănătos.
