Acasă » Bancuri » BANC | Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă: „Cine a băut ieri?”

BANC | Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă: „Cine a băut ieri?”

De: Irina Vlad 26/02/2026 | 19:35
BANC | Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă: Cine a băut ieri?
BANC | Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă: "Cine a băut ieri?"

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă: „Cine a băut ieri?”. Ești pregătit să răzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? 

Dimineața, șeful îi adună pe toți și întreabă:

– Cine a băut ieri?

Nimeni, nimic…

– Mai întreb o dată, cine a băut ieri?

Se aude o voce din mulțime:

– Eu, șefu’, eu am băut ieri…

Șeful:

-Ok, hai să ne drogăm!! Restul la muncă!!!

Alte bancuri amuzante

Un şef către altul:

– Eu întotdeauna iau cu mine în pat un pix şi o foaie… În cazul în care îmi trece ceva prin minte.
– Eu prefer să îmi iau secretara!

„Mă cheamă şefu’ la el în birou”

Mă cheamă şefu’ la el în birou astăzi şi-mi spune:
“Am observat că în ultima vreme cam moţăi în timpul şedinţelor. Dormi îndeajuns?”.
“Nu prea, îi zic, şedinţele sunt tot mai scurte.”

Șeful își întreabă angajatul

Şeful îşi întreabă angajatul:
– Îţi place berea caldă?
– Bineînţeles că nu.
– Dar femeile transpirate îţi plac?
– Nu.
– Atunci înseamnă că îţi vei lua concediu în timpul iernii.

„Ce ai când şeful este neamţ?”

– Ce ai când şeful este neamţ?
– Ai organizare, ai eficienţă, ai randament.
– Ce ai când şeful este evreu?
– Ai o afacere, ai venituri, ai profit.
– Ce ai când şeful este român?
– Ai griji şi datorii!

„Firma asta parcă e casă de nebuni”

Directorul începu să ţipe:
– Nu se mai poate, firma asta parcă e casă de nebuni!
– Nu, răspunse un salariat, e mai rău.
– Cum adică mai rău? urlă directorul.
– Într-o casă de nebuni, măcar directorul e sănătos.

Secretul câștigătorilor la loto. Care este abordarea lor și cum joacă de obicei

BANCUL ZILEI | Dilemă la divorț: „Aveți 3 copii. Cum îi împărțiți?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Cel mai frumos compliment
Bancuri
BANCUL ZILEI | Cel mai frumos compliment
BANC | Bulă, Bubulina și prescripția medicală
Bancuri
BANC | Bulă, Bubulina și prescripția medicală
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la...
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi....
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un român condamnat în mai multe închisori din Europa, ironic după aflarea pedepsei în Italia: ”Eu ...
Un român condamnat în mai multe închisori din Europa, ironic după aflarea pedepsei în Italia: ”Eu sunt ca la pensiune. Singur în cameră, plasmă, frigider”
Numele oficial pe care Kate Middleton îl va purta când Prințul William o să urce pe tron. Cum o va ...
Numele oficial pe care Kate Middleton îl va purta când Prințul William o să urce pe tron. Cum o va chema, de fapt
Cutremur în România, joi seară! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut seismul
Cutremur în România, joi seară! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut seismul
Noi detalii despre criminalii lui Mario Berinde. Adrian Cuculis scoate la iveală informații din dosar
Noi detalii despre criminalii lui Mario Berinde. Adrian Cuculis scoate la iveală informații din dosar
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de ...
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de familie și casă
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Vezi toate știrile
×