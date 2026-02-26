Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, Bubulina și prescripția medicală

BANC | Bulă, Bubulina și prescripția medicală

De: David Ioan 26/02/2026 | 07:17
BANC | Bulă, Bubulina și prescripția medicală
BANC | Bulă, Bubulina și prescripția medicală

Dragă cititorule, în această dimineaţă, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bulă, am fost azi la doctor.
– Da, Bubulino. Și?
– Și mi-a prescris 15 zile la Ibiza. Sau, dacă nu ne permitem, 15 zile la Poiana Brașov.
– Așa…
– Ai decis, unde mă duci?
– La alt medic, Bubulino.

Alte bancuri amuzante

Profesorul și papagalul

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb, dar cu un preț suspect de mic.
Îl întreabă pe vânzător:
— De ce e așa ieftin?
— Păi… a stat înainte într-un bordel și are un limbaj cam… colorat.
Omul se gândește puțin și zice:
— Lasă, îl educ eu!
Ajunge acasă cu papagalul. Soția deschide ușa, iar papagalul se uită în jur și zice:
— Ooo, casă nouă, madam nouă!
Soția rămâne șocată. Apar fiicele:
— Ooo, fete noi!
Seara vine și soțul acasă. Papagalul îl privește atent și zice:
— Aaa, salut, dom’ profesor! Tot cu aceleași cliente?

Dorința pescarului

Un pescar prinde într-o zi un pește auriu. Peștele începe să vorbească:
— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc o dorință.
Pescarul se gândește mult și zice:
— Vreau un pod până în America, să pot merge cu mașina!
Peștele oftează:
— E cam complicat… tone de beton, mii de kilometri… Ai altă dorință?
Pescarul se gândește din nou:
— Atunci vreau să înțeleg femeile. Să știu ce gândesc, ce simt, de ce se supără, de ce spun „nimic” când e clar ceva…
Peștele stă pe gânduri, apoi întreabă:
— Podul îl vrei cu două sau cu patru benzi?

„Când te-ai îndrăgostit pentru prima oară?”

O domnişoară este întrebată:
– Când te-ai îndrăgostit prima oară?
– Pe la 16…..
– Şi a doua oara?
– Pe la 16:30….

Întâlnire romantică la un restaurant

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant.
I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.
– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.
– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.
– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

CITEŞTE ŞI: BANC | „Ți-am zis să nu mă mai cauți”
Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | „Ți-am zis să nu mă mai cauți”
Bancuri
BANC | „Ți-am zis să nu mă mai cauți”
BANCUL ZILEI | Eram într-un club de fițe
Bancuri
BANCUL ZILEI | Eram într-un club de fițe
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează...
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
Gandul.ro
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda...
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
go4it.ro
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
Gandul.ro
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am ...
Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am terorizat pe proprietar”
Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi ...
Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi cu această mirodenie
Zodiile al căror destin se schimbă radical. Vor domina următorii 20 de ani
Zodiile al căror destin se schimbă radical. Vor domina următorii 20 de ani
Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor ...
Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor scumpi considerabil
Vezi toate știrile
×