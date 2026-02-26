BANC | Bulă, Bubulina și prescripția medicală

Dragă cititorule, în această dimineaţă, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bulă, am fost azi la doctor.

– Da, Bubulino. Și?

– Și mi-a prescris 15 zile la Ibiza. Sau, dacă nu ne permitem, 15 zile la Poiana Brașov.

– Așa…

– Ai decis, unde mă duci?

– La alt medic, Bubulino.

Alte bancuri amuzante

Profesorul și papagalul

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb, dar cu un preț suspect de mic.

Îl întreabă pe vânzător:

— De ce e așa ieftin?

— Păi… a stat înainte într-un bordel și are un limbaj cam… colorat.

Omul se gândește puțin și zice:

— Lasă, îl educ eu!

Ajunge acasă cu papagalul. Soția deschide ușa, iar papagalul se uită în jur și zice:

— Ooo, casă nouă, madam nouă!

Soția rămâne șocată. Apar fiicele:

— Ooo, fete noi!

Seara vine și soțul acasă. Papagalul îl privește atent și zice:

— Aaa, salut, dom’ profesor! Tot cu aceleași cliente?

Dorința pescarului

Un pescar prinde într-o zi un pește auriu. Peștele începe să vorbească:

— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc o dorință.

Pescarul se gândește mult și zice:

— Vreau un pod până în America, să pot merge cu mașina!

Peștele oftează:

— E cam complicat… tone de beton, mii de kilometri… Ai altă dorință?

Pescarul se gândește din nou:

— Atunci vreau să înțeleg femeile. Să știu ce gândesc, ce simt, de ce se supără, de ce spun „nimic” când e clar ceva…

Peștele stă pe gânduri, apoi întreabă:

— Podul îl vrei cu două sau cu patru benzi?

„Când te-ai îndrăgostit pentru prima oară?”

O domnişoară este întrebată:

– Când te-ai îndrăgostit prima oară?

– Pe la 16…..

– Şi a doua oara?

– Pe la 16:30….

Întâlnire romantică la un restaurant

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant.

I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.

– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.

– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.

– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.